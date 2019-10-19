Леди в белом: 55-летняя Беллуччи украсила обложку глянца

Итальянская актриса Моника Беллуччи не перестает удивлять поклонников своей красотой. Недавно она кардинально изменила имидж – рассталась с длинными шикарными волосами и сделала выбор в пользу модной короткой стрижки. В новом образе звезда картины «Дракула» предстала на обложке декабрьского номера российской версии французского журнала Numéro.

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Для фотосессии экс-возлюбленная Венсана Касселя выбрала элегантный образ – белоснежное платье с воланами и глубоким декольте. Наряд актриса дополнила лаконичным колье. Что касается прически модели, то короткие волосы она убрала назад, а для макияжа, как и всегда, выбрала косметику бежевых оттенков.

В официальном аккаунте глянцевого издания отмечают, что читателей ждет большое интервью с актрисой и еще несколько эксклюзивных фото. Возможно, журналистам Беллуччи рассказала, по какой причине решила сменить имидж.

Напомним, недавно Моника отметила юбилей – ей исполнилось 55 лет. По словам актрисы, ее дочери подросли и у нее появилось больше времени для работы. Говоря о будущем, Беллуччи отметила, что в планах у нее множество новых проектов, подробности которых она раскрывать пока не собирается.