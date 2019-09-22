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Кунаки в топе-цветке появилась на показе Armani в Милане

На шоу она пришла без супруга Венсана Касселя.

Кунаки в топе-цветке появилась на показе Armani в Милане
Тина Кунаки Фото: globallookpress.com

22-летняя модель Тина Кунаки недавно стала гостьей показа Giorgio Armani, который прошел в Милане в рамках Недели моды. На мероприятии она появилась без своего супруга, 52-летнего французского актера Венсана Касселя.

Для выхода в свет модель выбрала строгий наряд в стиле монохром. Кунаки примерила черный шелковый топ, похожий на объемный цветок, и струящиеся брюки. Образ Тина дополнила лодочками в тон. На макияже и прическе она решила акцент не делать – возлюбленная Касселя выпрямила волосы и отдала предпочтение косметике бежевых оттенков.

Напомним, недавно Тина и Венсан отметили первую годовщину свадьбы. Разница в возрасте между супругами составляет без малого 30 лет. Минувшей весной Кунаки впервые стала мамой и подарила возлюбленному дочь, которую назвали Амазони.

От предыдущих отношений с итальянской актрисой Моникой Беллуччи у Касселя есть также две дочери: Леони и Дева. Последней недавно исполнилось 15 лет. В честь этого актер поздравил старшую наследницу Деву в Сети.

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ArmaniВенсан КассельДева КассельМоника БеллуччиТина Кунаки
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Кунаки в топе-цветке появилась на показе Armani в Милане
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