Кунаки в топе-цветке появилась на показе Armani в Милане

На шоу она пришла без супруга Венсана Касселя.

22-летняя модель Тина Кунаки недавно стала гостьей показа Giorgio Armani, который прошел в Милане в рамках Недели моды. На мероприятии она появилась без своего супруга, 52-летнего французского актера Венсана Касселя.

Для выхода в свет модель выбрала строгий наряд в стиле монохром. Кунаки примерила черный шелковый топ, похожий на объемный цветок, и струящиеся брюки. Образ Тина дополнила лодочками в тон. На макияже и прическе она решила акцент не делать – возлюбленная Касселя выпрямила волосы и отдала предпочтение косметике бежевых оттенков.

Напомним, недавно Тина и Венсан отметили первую годовщину свадьбы. Разница в возрасте между супругами составляет без малого 30 лет. Минувшей весной Кунаки впервые стала мамой и подарила возлюбленному дочь, которую назвали Амазони.

От предыдущих отношений с итальянской актрисой Моникой Беллуччи у Касселя есть также две дочери: Леони и Дева. Последней недавно исполнилось 15 лет. В честь этого актер поздравил старшую наследницу Деву в Сети.