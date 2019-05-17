Папарацци впервые засняли Венсана Касселя и Тину Кунаки во время прогулки с месячной дочкой

Один из самых обаятельных французских актеров Венсан Кассель (Vincent Cassel) в прошлом году женился на модели Тине Кунаки (Tina Kunakey). Ранее он состоял в браке с Моникой Беллуччи, которая подарила ему двух дочерей, Дэву и Леони, но в 2013 году они развелись. Актер был уверен, что больше ни с кем не отправится в ЗАГС, но повстречал молодую итальянскую модель и влюбился. Разница в возрасте в 30 лет не мешает им быть счастливыми.

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Примечательно, что вскоре после свадьбы выяснилось, что Тина беременна. Влюбленные дни напролет проводили на пляже в Рио-де Жанейро, где теперь живет Венсан. Интересное положение не мешало модели путешествовать и посещать модные показы. 20 апреля она родила своему избраннику дочку, которую нарекли необычным именем Амазони. На протяжении последних недель супруги проводили время только с малышкой и не появлялись на публике.

Лишь на днях папарацци сначала подловили Кунаки, когда она в коротком цветастом платье шла по улице. Влюбленные приехали в Канны, где сейчас проходит кинофестиваль. Во время ланча фотографы засняли не только модель, но и Венсана. Отметим, что он представит фильм со своим участием на закрытии Каннского фестиваля, а пока молодые родители посещают премьеры и отдыхают в местных ресторанах.

На снимках Тина запечатлена в коротком черном платье с принтом в виде цветов, а Кассель в бежевых брюках, рубашке поло и берете.

Сначала пара пообедала с друзьями, а затем они направились к машине. Актер катил коляску с дочкой, но ребенка разглядеть было невозможно, так как предусмотрительные родители накрыли козырек коляски платком. Эта прогулка стала для супругов первой, когда они были замечены вместе с наследницей. Пока поклонникам остается только гадать, на кого похожа их девочка.