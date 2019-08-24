Кассель и Кунаки отметили первую годовщину свадьбы

Яркая пара, актер Венсан Кассель и модель Тина Кунаки, отметили первую годовщину свадьбы. Влюбленные поженились в 2018 году 24 августа. Пышную праздничную церемонию они организовали во Франции.

Кунаки для свадьбы тогда выбрала классическое платье невесты – белоснежный наряд с пышной юбкой из фатина и открытыми плечами. На звезде картины «11 друзей Оушена» был светлый костюм и темные очки. Разница в возрасте между супругами – почти 30 лет. Но это вовсе не мешает им быть счастливыми.

Через несколько месяцев после церемонии пара объявила, что у них будет ребенок. Девочка, которая получила имя Амазони, появилась на свет в апреле нынешнего года. Впервые с наследницей звездных родителей заметили на публике в мае. Тогда их застукали папарацци.

Напомним, ранее Венсан Кассель был женат на Монике Беллуччи. В браке у них родились две девочки. Старшей наследнице, Деве, уже 14 лет, младшей, Леони, — 9. Несмотря на новую семью, Кассель часто проводит время с дочерьми от Беллуччи.