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Кассель и Кунаки отметили первую годовщину свадьбы

В апреле у супругов родилась дочь, которую назвали Амазони.

Кассель и Кунаки отметили первую годовщину свадьбы
Венсан Кассель и Тина Кунаки Фото: globallookpress.com

Яркая пара, актер Венсан Кассель и модель Тина Кунаки, отметили первую годовщину свадьбы. Влюбленные поженились в 2018 году 24 августа. Пышную праздничную церемонию они организовали во Франции.

Кунаки для свадьбы тогда выбрала классическое платье невесты – белоснежный наряд с пышной юбкой из фатина и открытыми плечами. На звезде картины «11 друзей Оушена» был светлый костюм и темные очки. Разница в возрасте между супругами – почти 30 лет. Но это вовсе не мешает им быть счастливыми.

Через несколько месяцев после церемонии пара объявила, что у них будет ребенок. Девочка, которая получила имя Амазони, появилась на свет в апреле нынешнего года. Впервые с наследницей звездных родителей заметили на публике в мае. Тогда их застукали папарацци.

Напомним, ранее Венсан Кассель был женат на Монике Беллуччи. В браке у них родились две девочки. Старшей наследнице, Деве, уже 14 лет, младшей, Леони, — 9. Несмотря на новую семью, Кассель часто проводит время с дочерьми от Беллуччи.

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Кассель и Кунаки отметили первую годовщину свадьбы
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