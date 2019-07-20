Тина Кунаки кардинально сменила имидж

Недавно Тина Кунаки поразила поклонников неожиданной сменой имиджа. Темнокожая брюнетка покрасила волосы и стала блондинкой. Теперь возлюбленная Венсана Касселя носит густую копну светлых волос. Для Instagram Кунаки опубликовала фото в полотенце.

Подписчики остались в восторге от преображения звезды. Нашлись и те, кто считают светлые волосы на смуглой коже признаком вульгарности. Тине Кунаки нравится новый образ, как и Венсану Касселю, который не перестает признаваться супруге в любви.

Недавно Тина Кунаки впервые стала мамой. В апреле звезда родила дочь Амазони. Для Венсана Касселя это уже третий ребенок. Две старшие дочери появились в браке с Моникой Беллуччи. Многие поклонники до сих пор не понимают, как актер мог расстаться с одной из самых красивых женщин современности. Все же бывшие муж и жена смогли сохранить дружеские отношения, чтобы вместе проводить время с детьми.