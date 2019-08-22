Фотоколлаж красоты: Беллуччи продемонстрировала свои образы для глянца

С одним из журналов бывшая супруга Венсана Касселя сотрудничает уже 16 лет, она собрала обложки за разные годы в один ролик.

54-летняя актриса и модель Моника Беллуччи вновь снялась для глянцевого издания Vanity Fair. Его обложки она украшала не один раз.

Недавно в ее блоге появилось короткое видео, рассказывающее о сотрудничестве модели и журнала. В ролике собрали все обложки Vanity Fair, на которых представала Моника Беллуччи. Впервые она снялась для журнала в 2003 году.

За это время бывшая супруга Венсана Касселя примерила множество образов. Впрочем, поклонники привыкли видеть ее роковой брюнеткой. В 2007 году создатели журнала решили кардинально преобразить звезду картины «Малена», и Беллуччи стала блондинкой.

На обложках Моника появлялась и с дочерьми. Так, в 2004-м, спустя несколько месяцев после рождения старшей наследницы Девы, актриса вновь украсила обложку глянцевого журнала. Правда, она отказалась от привычного образа. На снимке Беллуччи кормила девочку грудью, лица знаменитости почти не было видно.

Можно сказать, что младшая дочка Моники, Леони, тоже участвовала в фотосессиях для глянца. Актриса снималась для Vanity Fair в 2010-м, будучи в положении.

Уже в 2019 году на обложке журнала Беллуччи предстала в слитном белоснежном купальнике, который выгодно подчеркнул ее фигуру.

Напомним, недавно актриса объявила, что прекратила отношения с молодым бойфрендом, 36-летним художником Николя Лефевром. После этого Моника неожиданно заявила, что подумывает о подтяжке лица.