Беллуччи предстала в джинсовом комбинезоне на красной дорожке во Франции

Итальянская актриса обычно выбирает для выходов в свет элегантные платья, но в этот раз решила сделать исключение.

В столице Франции на фестивале L’Etrange в Forum Des Image накануне представили новую версию фильма «Необратимость», который сняли еще в 2002 году. В кинокартине сыграли уже бывшие супруги Венсан Кассель и Моника Беллуччи.

больше по теме Венсан Кассель и его жена впервые привезли дочку на кинофестиваль Супруги приехали в Венецию днем, а уже вечером блистали на красной дорожке.

Пропустить специальный показ итальянская актриса не могла и появилась на красной ковровой дорожке фестиваля. Наряд для выхода в свет звезда фильма «Дракула» выбрала необычный.

Чаще всего Беллуччи отдает предпочтение элегантным вечерним платьям. В этот раз ее выбор пал на джинсовый комбинезон в стиле Casual. Наряд она дополнила базовым черным топом и темными босоножками на танкетке. Что касается прически и макияжа, то экс-возлюбленная Венсана Касселя распустила волосы и использовала косметику нейтральных оттенков.

Режиссер картины «Необратимость» Гаспар Ноэ решил представить новую версию, так как у некоторых зрителей после просмотра первоначальной нередко оставались вопросы. В оригинале действие в фильме идет в обратном порядке. В обновленной версии все происходит согласно хронологии.

Ранее эту картину также представили на 76-м Венецианском кинофестивале, который накануне завершился. Тогда Беллуччи впервые после развода появилась на красной дорожке с Венсаном Касселем.

Напомним, главную награду прошедшего Венецианского кинофестиваля получил кинокомикс «Джокер», который рассказывает о становлении главного врага Бэтмена. Победу именно этой картине критики прочили еще задолго до церемонии награждения. Некоторые посчитали, что «Джокер» может претендовать и на «Оскар».