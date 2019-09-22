54-летняя Беллуччи заинтриговала новой прической

54-летняя актриса Моника Беллуччи не смогла пропустить показ модного дома Dolce&Gabbana, который состоялся в рамках Недели моды в Милане. Бывшая супруга Венсана Касселя познакомилась с коллекцией дизайнеров одной из первых.

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Для выхода на красную дорожку Беллуччи выбрала белоснежный строгий костюм, который дополнила кокетливой черной блузой, выполненной из прозрачной ткани, и топом бра. Для своего образа она подобрала ненавязчивые аксессуары – солнцезащитные очки и классические серьги-кольца.

Многие пользователи Сети обратили внимание на прическу Моники. В блоге она опубликовала свое фото с показа Dolce&Gabbana крупным планом, один из комментариев к нему звучал так: «моя новая прическа». Судя по фото, Беллуччи решилась на короткую стрижку, расставшись с шикарной шевелюрой. Но, скорее всего, стилисты сделали экс-супруге Венсана Касселя укладку, убрав волосы назад.

Добавим, один из показов миланской Недели моды посетила и модель Тина Кунаки. 22-летняя возлюбленная Венсана Касселя для выхода в свет, напротив, выбрала исключительно черный наряд, примерив широкие расклешенные брюки и шелковый топ в форме цветка.