Total black: Беллуччи отметилась в Риме в прозрачном корсете

Накануне в Риме во дворце Барберини состоялось мероприятие, которое организовала Американская академия кинематографических искусств и наук. Его посетила итальянская актриса Моника Беллуччи. Несколько фото с торжественного вечера уже появились в Сети.

Для выхода в свет Беллуччи выбрала строгий и одновременно кокетливый наряд в ее любимом стиле total black: классический брючный костюм и прозрачный корсет. Образ Моника дополнила темными босоножками на платформе, сумкой того же оттенка и массивными серьгами.

Многие поклонники итальянской актрисы до сих пор не могут привыкнуть к ее новой прическе: экс-возлюбленная Касселя рассталась с длинными шикарными волосами и решилась на модную короткую стрижку.

Напомним, недавно актриса отметила юбилей — ей исполнилось 55 лет. По словам звезды «Дракулы», в последнее время она стала чувствовать себя лучше и свободнее. Ее дочери от Венсана Касселя, Дева и Леони, растут, поэтому у Беллуччи появилось больше времени. В планах у итальянской звезды множество новых проектов.