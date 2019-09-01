Беллуччи и Кассель впервые появились вместе после развода

Моника Беллуччи и Венсан Кассель развелись в 2013 году после 14 лет брака. Экс-супруги уже успели завести новые отношения, но, как оказалось, не прекратили общаться.

Пара приехала на Венецианский кинофестиваль, где представила зрителям новую версию картины «Необратимость», снятой в 2002 году. На красную дорожку фестиваля артисты вышли вместе с режиссером нового фильма Гаспаром Ноэ и директором фестиваля Альберто Барберой.

Моника для выхода в свет выбрала роскошное кружевное платье со шлейфом из ткани яркого алого оттенка и дополнила свой образ небольшим черным клатчем. А бывший муж актрисы предпочел облачиться в черные брюки и рубашку.

Год назад Кассель женился на 22-летней модели Тине Кунаки, которая в минувшем апреле родила ему дочку Амазони. Молодую жену актер с собой на кинофестиваль не взял, пишет The Daily Mail. Беллуччи же некоторое время встречалась с живописцем Николя Лефевром, но в феврале пара рассталась.

Как признавалась недавно звездная актриса, к Венсану она до сих пор относится с симпатией.