Рудковская украсила цветами от Собчак стол со «скромным» завтраком

Яна Рудковская, как известной, является настоящей модницей. Она также не скрывает, что живет роскошной жизнью. В своем Instagram продюсер Димы Билана даже ведет рубрику «Мои завтрака». Она часто ест каши, блины, икру и макаруны. Похоже, что это забавляет Ксению Собчак. На днях она сделала вызов Яне, заверив, что ее завтраки ничто по сравнению с гречкой и котлетками, которые ест она. Тогда светская дива не стала отвечать на колкость. Более того, вскоре Ксения побывала у нее на званом ужине.

больше по теме Собчак в белоснежном костюме oversize явилась на званый ужин Рудковской Телеведущая пришла в гости к светской львице, хотя накануне сделала резкий выпад в ее сторону.

Похоже, что конфликта между двумя медийными личностями удалось избежать. Более того, утром 18 октября Рудковская показала свой завтрак. На столе на этот раз оказалась ваза я зелеными яблоками, яйцо всмятку, творог с ягодами и три вазочки с цветами. Один из букетов ей прислала Собчак.

«Роскошные пионы в октябре от Ксении и мои ландыши и скоромный завтрак, но очень красиво поданный», — написала Яна.

Поклонники восхитились сервировкой и блюдами. Многие предположили, что продюсер вскоре даст интервью телеведущей, поэтому они в последнее время так часто говорят друг о друге. «Белые пионы и правда очень роскошные», «Добрый день, а яблоки с вашего сада?», «Очень изысканно, впрочем, как и всегда», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что ранее стало известно, что Собчак выкупила права на съемки реалити-шоу в стиле «Семейства Кардашян». свой проект она посвятила семье Рудковской. теперь светскую львицу по всюду преследуют камеры. Скоро поклонники смогут увидеть, как она живет, где бывает и с кем общается.

А вы что едите на завтрак?