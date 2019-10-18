ЗВЕЗДЫ

Рудковская украсила цветами от Собчак стол со «скромным» завтраком

Светская львица недавно попыталась задеть продюсера Димы Билана, но похоже, что конфликта удалось избежать.

Рудковская украсила цветами от Собчак стол со «скромным» завтраком
Яна Рудковская. фото: instagram.com/rudkovskayaofficial/

Яна Рудковская, как известной, является настоящей модницей. Она также не скрывает, что живет роскошной жизнью. В своем Instagram продюсер Димы Билана даже ведет рубрику «Мои завтрака». Она часто ест каши, блины, икру и макаруны. Похоже, что это забавляет Ксению Собчак. На днях она сделала вызов Яне, заверив, что ее завтраки ничто по сравнению с гречкой и котлетками, которые ест она. Тогда светская дива не стала отвечать на колкость. Более того, вскоре Ксения побывала у нее на званом ужине.

Похоже, что конфликта между двумя медийными личностями удалось избежать. Более того, утром 18 октября Рудковская показала свой завтрак. На столе на этот раз оказалась ваза я зелеными яблоками, яйцо всмятку, творог с ягодами и три вазочки с цветами. Один из букетов ей прислала Собчак.

«Роскошные пионы в октябре от Ксении и мои ландыши и скоромный завтрак, но очень красиво поданный», — написала Яна.

Поклонники восхитились сервировкой и блюдами. Многие предположили, что продюсер вскоре даст интервью телеведущей, поэтому они в последнее время так часто говорят друг о друге. «Белые пионы и правда очень роскошные», «Добрый день, а яблоки с вашего сада?», «Очень изысканно, впрочем, как и всегда», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что ранее стало известно, что Собчак выкупила права на съемки реалити-шоу в стиле «Семейства Кардашян». свой проект она посвятила семье Рудковской. теперь светскую львицу по всюду преследуют камеры. Скоро поклонники смогут увидеть, как она живет, где бывает и с кем общается.

А вы что едите на завтрак?

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Рудковская украсила цветами от Собчак стол со «скромным» завтраком
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