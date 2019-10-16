Собчак в белоснежном костюме oversize явилась на званый ужин Рудковской

Телеведущая пришла в гости к светской львице, хотя накануне сделала резкий выпад в ее сторону.

Яна Рудковская смело демонстрирует роскошную жизнь: отдых на яхтах, брендовые наряды, изысканные завтраки. А на днях она устроила званый ужин в своем особняке. Продюсер не поскупилась на сотни белых роз, которыми был украшен весь дом. В качестве гостей она ожидала делегацию из Франции и множество известных и влиятельных персон. Для такого случая Рудковская выбрала достаточно скромное черное платье в пол.

больше по теме Рудковская не поскупилась на сотни белых роз ради званого ужина в особняке Светская львица встречала гостей в лаконичном образе.

Блондинка была рада принимать у себя супермодель Наталью Водянову, которая ради такого вечера приехала из Парижа, где живет с семьей. Девушка выбрала силуэтное алое платье, которое идеально смотрелось на ее хрупкой фигуре. Многие не ожидали увидеть среди гостей Ксению Собчак. Буквально утром она попыталась «уколоть» Яну, заявив, что ее завтрак лучше, чем у светской дивы. При этом она ела гречку с котлетами.

На одном из фото телеведущая даже обнимает хозяйку дома. При этом она облачилась в белоснежный костюм свободного кроя, поэтому выделялась из толпы. Ксения рассматривала убранство дома и даже позавидовала тому, что у Рудковской есть столовое серебро и канделябр. Когда продюсеру подарили шапку из нутрии, то телеведущая не могла скрыть своих эмоций. То и дело она старалась подшутить над светской львицей.

Поклонники в свою очередь восхитились тем, как был украшен дом Рудковской и одарили ее комплиментами. Многие остались благодарны ей за то, что девушка позволяет им увидеть, как выглядит настоящая роскошь.

А вам понравился образ Ксении?