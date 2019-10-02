Рудковская устроила для 6-летнего сына завтрак в Италии

44-летняя Яна Рудковская поделилась на личной страничке в Instagram свежим кадром. Примечательно, что перед объективом фотокамеры музыкальный продюсер предстала в компании 6-летнего сына Саши. Судя по словам светской львицы, она устроила для наследника завтрак в Италии. Юный фигурист заказал себе апельсиновый сок, яичницу, не отказавшись и от выпечки. А его мама позаботилось о том, чтобы официанты принесли к столу свежих фруктов. Рудковская провела уикенд в компании сына, уделив ему внимание. Однако позже выяснилось, что Яна привезла Сашу в Италию отнюдь не для отдыха.

больше по теме Рудковская обратилась к поклонникам перед важным концертом Билана Продюсер порассуждала в соцсети об ошибке, которую хочет исправить исполнитель.

«Мы уже завтракаем в Риме и готовимся к нашему шоу Opera on ice, которое пройдет 4 и 5 октября», — объяснила супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко цель их приезда.

Ранее знаменитость призналась, что воспитывает сыновей в строгости. У музыкального продюсера также есть двое старших детей: сын Николай и пасынок Андрей от бизнесмена Виктора Батурина. Яна не скрывает: она старается контролировать траты своих наследников, не поощряя их деньгами на карманные расходы. Супруга Евгения Плющенко уверена, что мальчики должны понимать, что в будущем им придется самостоятельно кормить свои семьи, не рассчитывая на безбедное существование, обеспеченное звездными родителями.