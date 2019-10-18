Рудковская снова похвасталась своими ногами

Жена Евгения Плющенко поделилась фото в нарядах, которые примерила для съемок к интервью журналу Tatler.

Яна Рудковская дала откровенное интервью журналу Tatler, в котором рассказала о своих взаимоотношениях с мужем Евгением Плющенко, новых проектах и планах на беременность. Помимо разговора она позировала фотографу журнала в различных ярких образах. Своими любимыми кадрами она решила поделиться с подписчиками.

«Выбираем лучший новый мой образ и фото», — призвала Яна своих подписчиков. На одном из снимков Рудковская предстала в черном атласном пиджаке и кожаной мини-юбке. На второй фотографии она сидит на стуле в сером пиджаке и туфлях-лодочках. На следующем кадре на Яне — стильное красное пальто. Четвертый, черно-белый снимок демонстрирует Рудковскую в кожаном пиджаке, а на ее плече сидит белый голубь.

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«Вообще, прекрасна во всех образах», — прокомментировала одна из подписчиц. «Образ 2 супер, а образ 3 — очень похожи на своего мужа Евгения», — добавила другая. Среди фолловеров отметились и знаменитости. «Все хороши! Потрясные фото!» — написала телеведущая Анастасия Трегубова. «Шикарная!» — оценила образ Яны Виктория Короткова. «Яна, тебе очень идёт такой стиль!!! Прям очень ❤️ Ну и конечно ногиииии», — высказалась топ-модель Дарья Коновалова. «Вау, какая! А ноги!» — отреагировала модель Елена Кулецкая.