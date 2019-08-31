Собчак снимет шоу о семье Рудковской в формате проекта Кардашян

Ксения Собчак не только политический деятель, но также журналист и телеведущая. Вокруг нее постоянно разгораются скандалы. Блондинка даже создала шоу «Острожно, Собчак!», где берет интервью у известных людей, отбирая для выпусков самые острые и волнующие моменты. Как оказалось, теперь Собчак готовится создать новое реалити-шоу. Для этого она выкупила права на формат одного из самых известных в мире тв-проектов «Семейство Кардашян».

В прессу просочилась информация, что телеведущая уже начала съемку и главной героиней шоу станет Яна Рудковская. По задумке создателей, за продюсером и ее родными постоянно будут наблюдать камеры. Так за жизнью светской львицы смогут наблюдать миллионы зрителей. Они увидят все: быт, жизнь, бизнес, развлечения и не только. Вся семья и близкие Яны станут героями проекта. Публика получит шанс поближе узнать многих звезд моды и шоу-бизнеса, а также побывать на закрытых светских мероприятиях.

Пока подробности шоу держатся в тайне, но журналисты узнали, что в первых эпизодах примет участие подопечный Рудковской — Дима Билан. Кадры с ним уже успели поснимать в Сочи на фестивале «Новая волна», который завершился в конце августа. В распоряжении портала Super оказалось небольшое видео. На нем певец запечатлен на набережной, где он идет в окружении камер и толпы отдыхающих. Многие выкрикивают слова поддержки Билану. Тем временем он следует за Рудковской, которая спешит скрыться от посторонних глаз.

Добавим, что премьера, по предварительной информации, запланирована на осень. Сведений о том, на каком канале появится шоу и будет ли доступно в Сети, пока нет.

Вы хотите увидеть новое шоу, которое снимает Собчак?