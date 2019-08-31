НОВОСТИ

Собчак снимет шоу о семье Рудковской в формате проекта Кардашян

Пока информация о проекте держится в тайне, но известно, что премьера состоится в октябре.

Собчак снимет шоу о семье Рудковской в формате проекта Кардашян
Ксения Собчак. фото: globallookpress.com

Ксения Собчак не только политический деятель, но также журналист и телеведущая. Вокруг нее постоянно разгораются скандалы. Блондинка даже создала шоу «Острожно, Собчак!», где берет интервью у известных людей, отбирая для выпусков самые острые и волнующие моменты. Как оказалось, теперь Собчак готовится создать новое реалити-шоу. Для этого она выкупила права на формат одного из самых известных в мире тв-проектов «Семейство Кардашян».

В прессу просочилась информация, что телеведущая уже начала съемку и главной героиней шоу станет Яна Рудковская. По задумке создателей, за продюсером и ее родными постоянно будут наблюдать камеры. Так за жизнью светской львицы смогут наблюдать миллионы зрителей. Они увидят все: быт, жизнь, бизнес, развлечения и не только. Вся семья и близкие Яны станут героями проекта. Публика получит шанс поближе узнать многих звезд моды и шоу-бизнеса, а также побывать на закрытых светских мероприятиях.

Пока подробности шоу держатся в тайне, но журналисты узнали, что в первых эпизодах примет участие подопечный Рудковской — Дима Билан. Кадры с ним уже успели поснимать в Сочи на фестивале «Новая волна», который завершился в конце августа. В распоряжении портала Super оказалось небольшое видео. На нем певец запечатлен на набережной, где он идет в окружении камер и толпы отдыхающих. Многие выкрикивают слова поддержки Билану. Тем временем он следует за Рудковской, которая спешит скрыться от посторонних глаз.

Добавим, что премьера, по предварительной информации, запланирована на осень. Сведений о том, на каком канале появится шоу и будет ли доступно в Сети, пока нет.

Вы хотите увидеть новое шоу, которое снимает Собчак?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Ксения Собчакновое шоуЯна Рудковская

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Собчак снимет шоу о семье Рудковской в формате проекта Кардашян
Интересно?
Поделись с друзьями: