«Люблю тебя»: Навка с нежностью обратилась к Юдашкину в день его рождения

Спортсменка поздравила модельера и продемонстрировала одно из его творений на себе.

14 октября свой 56-й день рождения празднует Валентин Юдашкин. С самого утра модельер принимает поздравления от родных, близких и коллег по шоу-бизнесу. В свое время дизайнер одевал практически всех отечественных артистов. Теперь он владеет собственным модным домом. Развивать бизнес ему помогают жена Марина и дочь Галина. Одной из первых его поздравила Алла Пугачева. Следом за ней одарили именинника теплыми словами Максим Галкин и Александр Васильев.

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Присоединилась к поздравлениям и Татьяна Навка. Она поделилась архивными фото с Юдашкиным. На некоторых кадрах фигуристка запечатлена в черном пышном платье с цветочным декором от именитого модельера, в котором девушка предстала на вечеринке в честь 20-летия российского издания Vogue в конце прошлого года. Тогда она в очередной раз стала музой Валентина Абрамовича. Также Татьяна предстала в стильном костюме и платье-макси персикового цвета.

«Наш маэстро моды, мастер стиля и бесконечный талант гения!!! Пусть твоя жизнь будет долгой, радостной, счастливой и бесконечно творческой, с огромным количеством верных и преданных друзей рядом!!! Чтобы твоя любящая семья радовала всё больше, а ваши семейные узы становились только крепче!!! Люблю тебя и всю твою многочисленную прекрасную семью!», — написала Навка.

Поклонники восхитились творениями дизайнера. Также они написали ему поздравления. «Платье с сиренью, ну просто огонь», «Вы Татьяна молодец! Всегда любуюсь», «Это очень изысканное творение художника!», Последнее платье очень вам идёт, цвет ваш», С днем рождения великого создателя прекрасного«, «Валентин гений», — прокомментировали пост подписчики.

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