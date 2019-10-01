61-летняя жена Юдашкина пополнила гардероб модным пальто

61-летняя Марина Юдашкина продемонстрировала осенний образ. На личной страничке в Instagram знаменитость опубликовала свежее фото, составив монохромный look. Супруга модельера отдала предпочтение черной гамме, примерив новое утепленное черное пальто в пол. Свой образ Юдашкина дополнила рубашкой и брюками той же цветовой палитры.

Ранее возлюбленная Валентина Абрамовича выбирала для прогулки в парке трендовые джинсы скинни светло-голубого оттенка, серую футболку, практичные кроссовки и черную куртку.

Марина Владимировна не скрывает: при выборе одежды она отдает предпочтение женственным и утонченным нарядам. Однако в гардеробе знаменитости есть место для повседневных нарядов на каждый день. Избранник знаменитости — Валентин Юдашкин — вполне доволен тем, какие образы для выхода в свет подбирает его жена.

К слову, модные советы своей 46-летней супруге Юлии Высоцкой дает и 82-летний Андрей Кончаловский. По словам телеведущей, режиссер может попросить ее переодеться, если ему не нравится какое-то платье или сочетание аксессуаров.