Звездный стиль

61-летняя жена Юдашкина пополнила гардероб модным пальто

Знаменитость отдала предпочтение монохромной палитре.

61-летняя жена Юдашкина пополнила гардероб модным пальто
Марина Юдашкина (Фото: Globallookpress.com)

61-летняя Марина Юдашкина продемонстрировала осенний образ. На личной страничке в Instagram знаменитость опубликовала свежее фото, составив монохромный look. Супруга модельера отдала предпочтение черной гамме, примерив новое утепленное черное пальто в пол. Свой образ Юдашкина дополнила рубашкой и брюками той же цветовой палитры.

Ранее возлюбленная Валентина Абрамовича выбирала для прогулки в парке трендовые джинсы скинни светло-голубого оттенка, серую футболку, практичные кроссовки и черную куртку.

Марина Юдашкина отдала предпочтение монохромному стилю (Фото: Instagram.com/marinayudashkina)

Марина Владимировна не скрывает: при выборе одежды она отдает предпочтение женственным и утонченным нарядам. Однако в гардеробе знаменитости есть место для повседневных нарядов на каждый день. Избранник знаменитости — Валентин Юдашкин — вполне доволен тем, какие образы для выхода в свет подбирает его жена.

К слову, модные советы своей 46-летней супруге Юлии Высоцкой дает и 82-летний Андрей Кончаловский. По словам телеведущей, режиссер может попросить ее переодеться, если ему не нравится какое-то платье или сочетание аксессуаров.

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Валентин ЮдашкинЗвездный стильМарина Юдашкинамода и стиль
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61-летняя жена Юдашкина пополнила гардероб модным пальто
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