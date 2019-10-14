«Валечка»: Пугачева с нежностью поздравила Юдашкина с 56-летием

Валентин Юдашкин владеет собственным Модным домом. Созданием коллекции и продвижением бизнеса занимается вся его семья. Недавно дочь модельера, Галина Юдашкина, уехала в Китай вместе с сыновьями и мужем. Там ей предложили хорошую работу. Как известно, она не раз создавала наряды для детей. Возможно, что ее новый проект связан с этим. Супруга дизайнера, Марина, трудится топ-менеджером в его компании.

14 октября Юдашкин празднует свой день рождения. Ему исполнилось 56 лет. С этим событием его поспешили поздравить не только родные, но и артисты. Для звезд российской эстрады модельер создавал наряды в 90-х и продолжает до сих пор шить свои лучшие творения именно для знаменитостей. Алла Пугачева, которая не раз работала с Валентином Абрамовичем и теперь близко с ним дружит, поздравила дизайнера в соцсети.

Алла Борисовна опубликовала снимок своего друга и с нежностью обратилась к нему.

«Валечка, с днем рождения!» — лаконично поздравила она.

Теплые слова написали Юдашкину и его многочисленные поклонники. «Браво мастеру!! Вы — гений! С днем рождения!», «С днём рождения ещё одного „брата“ Аллы!», «Браво Юдашкину! Так держать!», «Лучший из лучших, долгих лет жизни», «Классного человека, мужа, отца, дедушку, великого мэтра в мире моды, с рождением!» — прокомментировали пост подписчики.

К слову, поздравила Юдашкина и его дочь Галина. Она разместила в Сети семейное фото. «Дорогой мой и любимый папуля, ты потрясающий человек и Отец, хочу поздравить тебя с днем рождения и пожелать тебе самого главного, а это здоровья. Ты человек-праздник, мы очень сильно скучаем и любим тебя!» — написала она.

А вам нравятся работы Юдашкина?