Стильно и практично: Юдашкина, Тодоренко и другие звезды выбрали поясные сумки

Трендовый аксессуар часто является в итоговом образе одной из самых запоминающихся деталей.

Девушкам всегда важно, чтобы аксессуары дополняли основной наряд. Сыграть позитивную роль в этом способны не только туфли, но и сумка.

Да, все мы знаем наиболее распространенные виды сумок: пляжные, клатчи, большие и маленькие. Однако они занимают руки или давят на плечо, что приводит в наше скоростное время к определенному дискомфорту. Словом, не так и удивительно, что в этом сезоне на пике популярности снова оказались поясные сумки, которые раньше еще называли бананками.

Персональный стилист, имиджмейкер Лариса Тимиряева объяснила, с чем связан новый интерес к подобному аксессуару. «Это все наш динамичный образ жизни. Те же телефоны, которые мы не выпускаем из рук. Все тренды, которые отличаются удобством в обиходе, рюкзаки на спине, чтобы руки были свободны, как и поясные сумки, это все приживается, и быстро. Спортивный стиль и кэжуал будут задерживаться, будут в тренде…» — поделилась эксперт.

Проверим это на примере звезд, рассмотрев внимательнее, какие сумки они носят и с чем.

Для молодых мам

Звезда шоу Comedy Woman Наталия Медведева воспитывает двоих детей. Актриса ведет достаточно активный образ жизни и, конечно, выйти из дома без телефона и других важных вещей она не может. Поэтому очень часто ее можно увидеть с поясной сумкой.

При этом обычная бананка сочетается как с джинсами, так и с более вечерним образом, состоящим из белых брюк и блузки.

Юлия Ковальчук тоже мама. Она воспитывает дочку Амелию. Певица много путешествует, но каждую свободную минуту проводит с наследницей. Во время прогулок на отдыхе она очень часто берет с собой поясную сумку. В сочетании с джинсами и майкой прямоугольная сумка в клетку смотрится стильно.

Незаменима на отдыхе

А вот дочь известного кутюрье Галина Юдашкина много путешествует. И тут поясной вариант аксессуара уместен в силу частых перемещений по новому городу с просмотром достопримечательностей. В этом году во время отдыха в Израиле она сочетала черную небольшую сумку с джинсовыми шортами и черном кроп-топом.

Эта же сумка прекрасно смотрелась с джинсами, белой футболкой и косухой. Однако образ уже был более городской, а не курортный.

Регина Тодоренко всегда предпочитает удобство. На отдыхе в Турции она облачалась в платья свободного кроя, которые дополняла поясными сумками. Так, у нее всегда были с собой важные вещи, а главное телефон, чтобы постить новые фото. При этом она носила маленького сына в специальном рюкзачке, а сумка висела сбоку или сзади.

Во время встреч с подругами Регина тоже не расставалась с миниатюрной сумкой, которая со стороны выглядела как пояс.

Очень любит спортивный стиль певица Нюша. Во время гастролей она часто облачается в трико и футболки. Однако к ним она подбирает бананку не спортивного стиля, а более классическую, например, из кожи, что смотрится весь эффектно.

А вот подруга модели Натальи Водяновой, итальянка Мариякарла Босконо, недавно отправилась в Диснейленд. При этом она была облачена в кружевное мини-платье. К нему девушка подобрала белый аксессуар, который выглядел как пояс с прицепленными к нему карманами.

Еще одна молодая мама Саша Савельева во время велопрогулки выбрала бананку обтекаемой формы. Она подобрала ее в тон к наряду мятного оттенка.

Для прогулок по лесу и пробежки

Перед «Новой волной» в Сочи Анна Нетребко несколько дней просто наслаждалась отдыхом. И во время лесной прогулки она дополнила пестрый спортивный наряд как раз полупрозрачной поясной сумкой.

А вот во время пробежки с сыном Сантьяго оперная дива снова взяла схожий аксессуар, но уже другой формы и с лимонным отливом. При беге сумочка не мешала и не сковывала движения.

Для выхода в свет

Наталья Подольская часто участвует в различных мероприятиях. Она любит выглядеть женственно и при этом дерзко, поэтому не боится сочетать золотое платье с остроносыми сапогами и кофтой с бахромой. А ее любимой сумкой является черная поясная бананка с золотым декором.

Кристина Орбакайте для похода в ресторан или появления на публике с мужем тоже не боится экспериментировать со стилем. Так, к платью свободного кроя она надела кроссовки и белую поясную сумку, которую перекинула через плечо. Певица выглядела современно.

Ляйсан Утяшева недавно снялась в модной фотосессии и показала, как поясной акссесуар может идеально сочетаться с коктейльным платьем. К своему черному наряду без бретелек она подобрала лаконичную, прямоугольную сумку без излишеств. В итоге она стала отличным дополнением к образу.

Мужчины не остались в стороне

Филипп Киркоров, как и Орбакайте, предпочитает носить сумку через плечо. На премию «Человек года» он пришел в черном total look и разбавил образ серебристой поясной сумкой причудливой формы.

А вот Дима Билан во время прогулки по парку к темным джинсам и черной футболке подобрал белые кроссовки и классическую бананку в тон.

Один из самых стильных артистов российской эстрады Сергей Лазарев еще и молодой папа. Отдыхая с сыном в Майами, он прилично перемещался. А при ходьбе, как мы выяснили, определенный аксессуар наиболее удобен. Поэтому певец не расставался с миниатюрной желтой поясной сумкой.

С ней он даже танцевал, когда вместе с наследником слышал музыку на улице.

Мнение персонального стилиста

«Сейчас в моде носить много сумок. Вы можете носить поясную сумку и еще сумку в руке или рюкзак, сейчас даже сумка в сумке — это тоже тренд», — отметила стилист Лариса Тимиряева.

Можно сказать, что сбылась мечта женщин, теперь они могут смело приобретать несколько сумок и даже носить их одновременно. Имиджмейкер пояснила, что бананки не стоит считать только спортивными сумками. Они пережили модификацию. Теперь на рынке можно встретить яркие поясные сумки, маленькие и большие, со стразами и без.

«Когда мы выбираем стиль одежды, то смотрим не на то, поясная она или сумка-кулон, а на ее форму. Линии сумки, ее цвет, ее стиль должны вписываться в стиль всего образа», — констатировала Лариса.

Она также подчеркнула, что аксессуарный ряд всегда должен перекликаться. К кроссовкам нужно подбирать сумку в спортивном стиле, и это даже при том, что кроссовки были надеты к легкому платью с кружевами или блестками. А вот блестящую сумку с пайетками обтекаемой формы можно смело надевать к такому же объемному джемперу.

«Именно из линий создается форма, а из нее стиль. Миксовать можно разные стили, как сейчас в моде, но ритм должен быть един, тогда образ не будет распадаться, не будет задерживаться взгляд, будет хотеться рассматривать образ. К круглой сумке можно надеть очки с круглой оправой, чтобы поддержать линии, а если сумка с острыми углами, то нужно выдержать геометрию. Это может быть пиджак, с четкими линиями он хорошо сочетается», — дала советы Тимиряева.

А у вас есть поясная сумка? Или, может, вы о ней мечтали, но не решались купить?