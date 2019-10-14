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Галкин показал трогательные кадры с Юдашкиным и Пугачевой в мини

Телеведущий поздравил модельера с 56-летием.

Галкин показал трогательные кадры с Юдашкиным и Пугачевой в мини
Максим Галкин. фото: globallookpress.com

Валентин Юдашкин является одним из самых известных и выдающихся российских модельеров. Многие звезды, от Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой до Надежды Бабкиной, носили и носят его наряды. 14 октября дизайнеру исполнилось 56 лет. С этой датой его поздравили близкие, а также друзья и знакомые. Одной из первых теплые слова адресовала имениннику Примадонна. Она не стала писать много слов, а лишь ласково назвала его Валюша.

Вслед за певицей пост в соцсети Юдашкину посвятил Максим Галкин. Сейчас шоумен гастролирует, но это не мешает ему быть в центре событий. В соцсети юморист разместил кадры со съемок ток-шоу «Сегодня вечером». На них именинник запечатлен в черном костюме. Его обнимает Алла Борисовна, облаченная в черное мини-платье с поясом и ботильоны. Она выглядит как никогда стройной и красивой.

«Дорогой Валя! С днём рождения тебя! Любим, ценим, поздравляем всей семьёй!» — написал Галкин.

Поклонники присоединились к поздравлениям. При этом многие отметили, что на снимках не только Юдашкин, но и Пугачева выглядит превосходно. «Присоединяемся!!! Алла великолепна», «Юдашкина с днем рождения», «Прекрасный и лучший! Желаем успехов!», «Да чтобы у меня такие же ноги были стройные, как у Аллы Борисовны. Аминь», «Потрясающие люди», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, посвятил свой пост модельеру и Александр Васильев. Он поздравил его с днем рождения, а также поблагодарил за то, что наряды из новой коллекции Юдашкин представил на его передаче «Модный приговор».

«Дорогой Валя! Я желаю тебе здоровья и вдохновения для новых творческих свершений, и счастья всей твоей прекрасной семье — красавицам Марине и Гале», — отметил Васильев.

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Галкин показал трогательные кадры с Юдашкиным и Пугачевой в мини
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