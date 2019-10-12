«Вы потрясающая и любящая пара»: Навка поддержала Заворотнюк и Чернышева

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в Instagram поддержала своего партнера по танцам на льду фигуриста Петра Чернышева и его супругу Анастасию Заворотнюк, которая сейчас борется с тяжелым заболеванием. Она поздравила пару с тем, что уже 11 лет они вместе.

«Поздравляю моего замечательного партнёра и коллегу Петра Чернышева и Анастасию Заворотнюк с такой датой! Вы потрясающая и любящая пара, которая вместе преодолеет все невзгоды!» — заявила Татьяна Навка.

больше по теме Довлатова посоветовала СМИ перестать наживаться на горе семьи Заворотнюк Радиоведущая отметила, что имя актрисы стало предметом сплетен.

Также фигуристка посоветовала всем неравнодушным к судьбе Анастасии Заворотнюк не слушать и не читать желтую прессу. Она отметила, что вокруг актрисы ходит много слухов. Многие журналисты просто спекулируют на человеческих эмоциях.

Всю точную информацию Татьяна Навка советует читать об Анастасии Заворотнюк на ее официальной страничке, которую, судя по всему, теперь будет вести ее дочь Анна.