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«Вы потрясающая и любящая пара»: Навка поддержала Заворотнюк и Чернышева

Известная фигуристка посоветовала не верить желтой прессе.

«Вы потрясающая и любящая пара»: Навка поддержала Заворотнюк и Чернышева
Навка поддержала Заворотнюк и Чернышева/globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в Instagram поддержала своего партнера по танцам на льду фигуриста Петра Чернышева и его супругу Анастасию Заворотнюк, которая сейчас борется с тяжелым заболеванием. Она поздравила пару с тем, что уже 11 лет они вместе.

«Поздравляю моего замечательного партнёра и коллегу Петра Чернышева и Анастасию Заворотнюк с такой датой! Вы потрясающая и любящая пара, которая вместе преодолеет все невзгоды!» — заявила Татьяна Навка.

Также фигуристка посоветовала всем неравнодушным к судьбе Анастасии Заворотнюк не слушать и не читать желтую прессу. Она отметила, что вокруг актрисы ходит много слухов. Многие журналисты просто спекулируют на человеческих эмоциях.

Всю точную информацию Татьяна Навка советует читать об Анастасии Заворотнюк на ее официальной страничке, которую, судя по всему, теперь будет вести ее дочь Анна.

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«Вы потрясающая и любящая пара»: Навка поддержала Заворотнюк и Чернышева
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