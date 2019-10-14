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Александр Петров признался, что пил в кадре водку во время съемок «Текста»

Создатели проекта сразу договорились, что все будет по-настоящему, максимально реалистичным.

Александр Петров признался, что пил в кадре водку во время съемок «Текста»
Александр Петров. фото: Борис Кудрявов, издание "Комсомольская правда"

Благодаря сериалам «Метод» и «Полицейский с Рублевки» карьера Александра Петрова пошла в гору. Порой в год выходило семь, а то и восемь картин с его участием. Но недавно актер решил снизить активность. Он больше не вернется ни к роли Гоголя, ни к харизматичному персонажу полицейского. Зато в этом году поклонники увидят артиста в новом драматическом фильме «Текст», который режиссер Клим Шипенко снял по роману Дмитрия Глуховского.

14 октября на пресс-конференции, посвященной этой киноленте, собралась почти вся съемочная группа, во главе с Петровым, Кристиной Асмус и Иван Янковским. В гуще событий оказался корреспондент Teleprogramma.pro. Жена Харламова рассказала, как впервые снялась в постельной сцене, а ее напарник Янковский отметил, что ему понравилось быть в одной «постели» с ней. Он даже назвал это своим дебютом в «порно-индустрии».

Петров оказался менее разговорчив. Он пришел во всем черном и выглядел уставшим.Но актер нашел силы, чтобы рассказать о том, как проходили съемки в Дзержинске. По его словам, все было максимально приближено к настоящей жизни. В обычном старом доме советских времён снимали жилище главного героя. Для съёмок не строили квартиру в павильоне. При этом жители относились с пониманием к ночным и поздним съёмкам. Более того, всячески помогали съёмочной группе.

Кристина Асмус и Александр Петров на пресс-конференции
Кристина Асмус и Александр Петров на пресс-конференции. фото: Кристина Десятова

«Подходили местные жители и предлагали чай. Многие звали домой к ним, зайти на обед, поесть борща. Сначала относились настороженно. А потом понимали, что мы приехали делом заниматься. И относились с понимаем. Более того, я скажу, что если бы мы снимали в павильонах, то такого кино бы и не получилось. Нам была нужна эта реалистичность. Поэтому мы снимали в метро без „перегородок“ с реальными людьми. Я пил в кадре реальную водку, а не воду, как это бывает обычно. Мы все так договорились. Быть честными до конца», — поведал Петров.

Напомним, что фильм выйдет в прокат 24 октября.

А вы пойдете смотреть драму с участием Петрова?

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Александр ПетровИван ЯнковскийКристина АсмусФильм "Текст"
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Александр Петров признался, что пил в кадре водку во время съемок «Текста»
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