Петров о «Полицейском с Рублевки» и «Гоголе»: «Я не отказывался сниматься, мне не предлагали»

Один из самых востребованных актеров современности рассказал порталу Teleprogramma.pro о ближайших планах. Кстати, он может запеть!

В рамках кинофестиваля «ГОРЬКИЙ fest» на стадионе «Нижний Новгород» свое грандиозное шоу #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ представил один из самых востребованных молодых актеров – Александр Петров. Это выступление стало предпоследним в истории шоу (сам артист называет его новаторским симбиозом кино, театра и концерта) – спустя три года артист закрывает проект. Последний спектакль состоится 23 июля в Москве.

— Какое настроение перед предпоследним показом шоу #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ?

— Есть ощущение некоего переходного этапа в жизни, и ожидание чего-то большего. Дальше будет новый спектакль, но пока говорить о нем не могу. Спектакль пока в стадии подготовки, на что потребуется около полугода. Пока точной концепции еще нет, возможно, снова будут мои стихи, а может быть, я даже запою! (смеется)

— Волнуетесь перед выходом на сцену?

— Очень. Хотя чем больше зрителей, тем проще — энергия другая. Меня всегда тянуло в большие города, я чувствовал себя там, как рыба в воде. Чем больше людей — тем мне комфортнее. То же самое и на спектаклях: я всегда мечтал о больших площадках, стадионах. У меня с детства была мечта стать рок-звездой! Но так как у меня нет талантов к пению и напрочь отсутствует слух, то я нашел другой способ, как истинный еврей (смеется).

Петь заставляю музыкантов, а сам читаю стихи. И вроде как получается рок-концерт! А ритуал перед выходом на сцену всегда один: мы с командой собираемся минут за десять до выхода и о чем-то разговариваем. Как бы выступление сегодня не прошло, уверен, что оно запомнится на всю жизнь. Летние площадки коварны тем, что может пойти дождь. Но как показывает практика, дождь – особенно летний — русского человека не пугает, а, наоборот, дарит еще больше классных эмоций и ярких впечатлений. Все кайфуют, прыгают, как-то греются. Помню, когда мы поздней ночью выступали на «Нашествии», наш выход сильно задержали из-за дождя и демонтажа аппаратуры, было очень грязно и холодно, но люди остались.

— Доводилось ли раньше бывать в Нижнем Новгороде?

— Да, я здесь долго жил, когда снимался в первом сезоне сериала «Метод». Город очень круто развивается, в том числе, и точки зрения культуры. Мы здесь несколько раз играли спектакль «Гамлет», и всегда были аншлаги. И скоро опять приедем! Вчера я познакомился с губернатором Нижегородской области Глебом Сергеевичем Никитиным, он мне очень понравился как человек. Амбициозный, молодой, с большими планами по развитию города и поддержке фестиваля «ГОРЬКИЙ fest». У меня в Нижнем даже появились любимые места. Тут вообще всегда есть, где погулять, красивейшая набережная с потрясающими закатами.

— Почему отказались от съемок в продолжении самых известных своих проектов – «Полицейский с Рублевки» и «Гоголь»?

— Я не отказывался, просто так сложилось. Наступил момент, когда нужно поставить точку. Собственно, и с #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ та же история – сегодня мы играем предпоследний спектакль, последний будет 23 июля в Москве. Тоже самое, и с «Полицейским»… Я очень благодарен людям, с которыми работал — продюсерам, режиссеру Илье Куликову, который придумал эту историю. Но в какой-то момент и я, и создатели поняли, что нужно что-то менять после нескольких лет съемок.

Мне не предлагали сниматься в продолжении, а я не отказывался. Мне нужно идти дальше и ребятам пора поворачивать в новом направлении, иначе все равно бы все пошло на спад. Поэтому пусть лучше нас с Сережей Буруновым в «Полицейском» запомнят на пике. «Гоголь» тоже будет без меня, продюсеры сами об этом объявили. У нас прекрасные взаимоотношения, но об их дальнейших планах я не знаю.

— Над чем же работаете сейчас, кроме нового спектакля?

— Сейчас у меня в работе пока один проект — «Лед 2» режиссера Жоры Крыжовникова. Новый фильм будет сильного отличаться от первого, хоть, и снят в том же стиле мюзикла. Должен получиться мега—масштабный проект с большим бюджетом. Андрей Николаевич, он же Жора Крыжовников, к съемочному процессу подошел безумно профессионально, как он это любит.

— Один из вопросов, задаваемых шоу #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ – что каждому из нас действительно важно в жизни? Что важно сегодня Саше Петрову?

— Ответ очень простой: каждый раз фанатеть от того, что ты делаешь, несмотря на то, что с тобой происходит. Дико волноваться перед съемкой, перед выступлением. Я и сейчас, конечно, безумно волнуюсь, и уверен, что буду безумно кайфовать на сцене. Вот это ощущение не хочется терять. Кому-то может показаться, что я не выгляжу взволнованным, но это просто потому, что я не имею на это права. Как и хирург перед операцией не имеет права показывать свое волнение. Ни в коей мере не сравниваю себя с хирургом – их профессия намного сложнее моей. Всегда восторгался врачами, которые спасают жизни! А мы, артисты, лишь несем некий формат развлечения и очищения, этой самой жизни.

— В сегодняшнем сумасшедшем ритме жизни вы успеваете писать стихи?

— Конечно, пишу, как и раньше. Темы вдохновляют все те же – человек и его любовь. Вдохновение ведь во всем – в событиях, окружающих людях.

— Этот год для вас юбилейный – 30 лет исполнилось. Что стало лучшим подарком к этому дню?

— Конечно «Золотой орел» от киноакадемиков, который я получил прямо в день рождения (приз за лучшую мужскую роль на телевидении – в сериале «Sпарта» — Прим.Ред). А второй главный подарок мне сделали мои друзья и подписчики в Instagram. Я написал пост, что не нужно мне ничего дарить на юбилей. Просто скиньте деньги в Фонд Константина Хабенского. И мы собрали тогда 400 тысяч рублей.

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— Вы говорили, что хотите снять свое кино. На каком этапе сейчас осуществление этого желания?

— Нет, уже не хочу! Я передумал, решил, что мне это еще рано. Да и слишком кардинально нужно поменять жизнь в этом случае, а на двух стульях усидеть очень сложно. Хотя, удачные примеры перед глазами есть, тот же Федор Бондарчук. Но я все же больше получаю удовольствие от того, что выхожу на сцену и в кадр. Зато у меня есть возможность создавать спектакли, чем я и занимаюсь.

— Чем для вас ознаменовано это лето?

— Оно какое-то совершенно сумасшедшее! Стукнуло 30 лет и сам чувствую, что начинается новый этап, сознание меняется, становлюсь взрослее, мудрее. Я этому рад и возвращаться назад совсем не хочется. А это, как мне кажется, главный критерий того, что ты идешь в правильном направлении.