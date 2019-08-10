«Выбирать не из кого»: режиссер фильма «Текст» — о том, почему в кино так много Петрова

Любители отечественного кино уже посмотрели долгожданный трейлер драмы «Текст», снятой по роману Дмитрия Глуховского. Фильм рассказывает нам историю парня по имени Илья, который отсидел семь лет по ложному обвинению в распространении наркотиков. Оказавшись на свободе, он встречает своего обидчика и, приняв неправильное решение, начинает жить его жизнью. В руках у Ильи телефон этого человека — путь к его отношениям с девушкой, семьей, друзьями и недругами.
Трейлер был опубликован на YouTube-канале кинокомпании Central Partnership и уже успел вызвать массу эмоций в комментариях. Кто-то из зрителей заметил в трейлере камео писателя Глуховского, кому-то понравился откровенный отрывок с Кристиной Асмус, а многие обратили внимание на то, что и здесь тоже главную роль сыграл вездесущий Александр Петров, который, кстати, прочит этой картине номинацию на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
Подробнее о фильме и об исполнителе главной роли в интервью порталу Teleprogramma.pro рассказал 36-летний режиссер «Текста» Клим Шипенко.
Корни фильма тянутся из Достоевского
— Большинство прочитавших роман «Текст», считают, что фильм, в основу которого он положен, будет очень интересным, потому что несет действительно глубокий смысл.
— Мне кажется, что «Текст» — самый актуальный фильм на сегодняшний день, если учесть, что происходит в нашем обществе. Это касается каждого человека, живущего в современной России, и каждому следует узнать об этом фильме и посмотреть его, затем решить для себя, как относиться к таким историям и, возможно, пересмотреть собственное отношение к каким-то вещам и ситуациям.
— Фильм, даже если судить по трейлеру, очень тяжелый. Сложно ли было над ним работать, ведь это всё наверняка давит на внутреннее состояние актёров, режиссеров, операторов?
— Мне кажется, этот фильм в той или иной мере отразился на всех, кто участвовал в работе над проектом. Когда ты работаешь с такими темами, с таким психологически и физически тяжелым материалом, то безусловно это меняет тебя. И я это почувствовал, и Саша Петров, который играл главного героя.
— В последнее время в нашем кинематографе становится очень модной тема безнадёги. Это и «Левиафан» с «Нелюбовью» Звягинцева, сериал «Звоните Ди Каприо!» и другие. Теперь и ваш фильм войдет в этот список.
— Дело не в том, что эта тема сейчас модная. Корни романа Глуховского тянутся из «Преступления и наказания» Фёдора Достоевского. И все психологические дилеммы, присутствующие в «Тексте», родом оттуда же. Так что всё новое и модное – это хорошо забытое старое».
Петров — профессионал без «звездной болезни»
— Как вам работалось с актером Петровым?
— Я в полном восторге от него и рекомендую его всем режиссерам. Саша – большой профессионал, он полностью отдавался своей роли. В тот момент он нигде параллельно не снимался и вжился в этого персонажа насколько это вообще возможно.
На съемочной площадке никто не заметил у него признаков «звездной болезни», хотя мы снимались в таких условиях, что у него иногда даже не было возможности отдохнуть в трейлере, как часто актеры делают. Часто у нас не было никаких трейлеров и Петров вместе со всеми, с массовкой, стоял на улице и ждал своей очереди, не требуя для себя каких-то особенных условий.
— В последнее время он очень много снимается и даже признавался в интервью, что мечтает играть в Голливуде и получить награду Американской киноакадемии. Есть ли у него шансы сделать это?
— То, что он мечтает получить «Оскар» — это прекрасное желание, все должны его иметь. Мне кажется, у него может это получиться, ведь есть и внешние данные, и талант. Правда, не знаю, насколько хорошо он владеет английским языком, там ведь это немаловажный фактор. Но у Люка Бессона Саша уже снялся и это хорошее начало.
— Многие жалуются на то, что в последнее время Саши Петрова на экране слишком много. Его даже сравнивают с Сергеем Безруковым, который играл и милиционеров, и блатных, и Высоцкого. Почему теперь Петров стал новым Безруковым, почему он получает столько ролей?
— Это так кажется, что у нас очень много актеров, а выбирают почему-то всегда одного. Актеров мало. Каждый раз, когда ты проводишь кастинг на какой-то проект, это становится проблемой. И не потому, что ты не знаешь, из кого выбрать: выбирать просто не из кого. Для того, чтобы человек получил роль, недостаточно одного таланта: актер должен быть нужного возраста, он должен подходить по типажу, его речь должна соответствовать роли. Куча факторов должна сойтись. К тому же, если ты снимаешь какое-то зрительское жанровое кино, играет значение еще некий фактор медийности, например. Актеров много, но хороших и подходящих можно пересчитать по пальцам одной руки.
— Довольны ли своей работой? Получился ли «Текст» таким, каким вы его видели?
— Конечно, у режиссеров никогда не получается на 100% осуществить всё так, как изначально представлялось, многие задумки в процессе претерпевают изменения. И большой вопрос: набрав воду в руки и идя с ней, сколько ты в итоге донесёшь. К счастью, в этом фильме почти всё соответствует моему первоначальному видению, а то, что изменилось, оно изменилось во благо картины и я об этом не жалею.
Фильм «Текст» режиссера Клима Шипенко появится в кинотеатрах нашей страны 17 октября текущего года. А вы уже собираетесь на премьеру?