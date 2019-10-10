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Читатели Teleprogramma.pro считают, что Козловский круче Петрова

Немало и тех, кто не может определиться с симпатиями - им нравятся оба.

Читатели Teleprogramma.pro считают, что Козловский круче Петрова
Александр Петров и Данила Козловский. фото: globallookpress.com

В любое время и в любом веке были у народа кумиры. В мире кино каждое столетие, если не чаще, появляются актеры, которые завоевывают сердца зрителей. Еще совсем недавно все любили Брэда Питта и Леонардо Ди Каприо. Теперь им на смену пришли Зак Эфрон и Бенедикт Камбербэтч. В российском кинематографе тоже появилось две персоны, которые могут смело состязаться за звание лучшего актера.

Данила Козловский к 34 годам успел завоевать премии «Золотой орел» и «Ника». Он блестяще сыграл в «Духless» и «Легенде № 17». Более того в прошлом году он выпустил собственный фильм «Тренер», где сыграл главную роль и выступил в качестве режиссера. Также он снялся в зарубежном кино. Скоро состоится премьера шестого сезона ирландско-канадского сериала «Викинги», где Козловский исполнил роль князя Олега.

Но не менее успешен и Александр Петров, который младше Данилы на четыре года. Его игра полюбилась зрителям. Актера прославили сериалы «Метод» и «Полицейский с Рублевки», а также картина «Звоните Ди Каприо». Он не скрывает, что мечтает об «Оскаре». Правда, пока Александр не получал предложений о съемках в фильмах за границей. Но не исключено, что у него все впереди.

Мы предложили читателям Teleprogramma.pro определить, кто из этих актеров круче. Не нашлось ни одного человека, кто бы заявил, что в современном кино нет хороших и талантливых актеров. Так вышло, что 20% опрошенных не смогли определиться, кто им нравится больше, Данила или Александр, и столько же признались, что не любят их обоих. 40% голосовавших все же решили, что Козловский на данный момент лучше, успешней Петрова. Похоже, что звезде сериала «Гоголь» нужно усерднее работать, чтобы его армия поклонников росла.

А вам какой актер нравится больше всего?

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Тэги:

Александр ПетровДанила Козловскийроссийские актёры
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Читатели Teleprogramma.pro считают, что Козловский круче Петрова
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