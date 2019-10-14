Савельева продемонстрировала завидную фигуру в бикини спустя полгода после родов

Александра Савельева не так давно приехала в Израиль с мужем Кириллом Сафоновым и своим сыном Леоном. Это первая поездка за границу для малыша. Однако визит пары в другую страну был связан с приятным событием. Дочь Сафонова от первого брака Анастасия вышла замуж. Девушка организовала пышную свадьбу с ирландским бизнесменом Стивеном Мерфи. Наследница актера сменила несколько роскошных нарядов на торжестве.
Сафонов до сих пор не может осознать, что его наследница повзрослела. Он выглядел очень счастливым. На свадебном банкете его сопровождала супруга в золотом платье. Теперь молодожены наслаждаются медовым месяцем. Савельева тоже решила задержаться на море. Если первое время она устраивала прогулки с сыном по побережью, то на днях девушка все же искупалась. Певица опубликовала снимок, на котором запечатлена в бикини.
Саша позировала в воде. К слову, она стала мамой в феврале этого года, а уже пришла в форму. На снимке у нее стройное и подтянутое тело.
«Мертвое море — лучшее место, где можно отстирать московский смог», — написала артистка.
Поклонники восхитились ее фигурой. «Искренняя, настоящая красавица», «Похожи с Кириллом, как брат с сестрой», «Да, Мёртвое море обладает какой-то невероятной притягательностью. И пейзаж вокруг марсианский», «Обычная девчуля, пафоса минимум», «Восхищаюсь тем, что не поддались дебильной моде, не накачали губы и грудь, не стали стандартной, как все! При этом у вас один из лучших мужчин на Земле!», — отреагировали на пост подписчики.
А вам нравится фигура Савельевой?