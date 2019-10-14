Савельева продемонстрировала завидную фигуру в бикини спустя полгода после родов

Александра Савельева не так давно приехала в Израиль с мужем Кириллом Сафоновым и своим сыном Леоном. Это первая поездка за границу для малыша. Однако визит пары в другую страну был связан с приятным событием. Дочь Сафонова от первого брака Анастасия вышла замуж. Девушка организовала пышную свадьбу с ирландским бизнесменом Стивеном Мерфи. Наследница актера сменила несколько роскошных нарядов на торжестве.

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Сафонов до сих пор не может осознать, что его наследница повзрослела. Он выглядел очень счастливым. На свадебном банкете его сопровождала супруга в золотом платье. Теперь молодожены наслаждаются медовым месяцем. Савельева тоже решила задержаться на море. Если первое время она устраивала прогулки с сыном по побережью, то на днях девушка все же искупалась. Певица опубликовала снимок, на котором запечатлена в бикини.

Саша позировала в воде. К слову, она стала мамой в феврале этого года, а уже пришла в форму. На снимке у нее стройное и подтянутое тело.

«Мертвое море — лучшее место, где можно отстирать московский смог», — написала артистка.

Поклонники восхитились ее фигурой. «Искренняя, настоящая красавица», «Похожи с Кириллом, как брат с сестрой», «Да, Мёртвое море обладает какой-то невероятной притягательностью. И пейзаж вокруг марсианский», «Обычная девчуля, пафоса минимум», «Восхищаюсь тем, что не поддались дебильной моде, не накачали губы и грудь, не стали стандартной, как все! При этом у вас один из лучших мужчин на Земле!», — отреагировали на пост подписчики.

А вам нравится фигура Савельевой?