«Я пока еще в некотором шоке»: Сафонов высказался о свадьбе дочери

Актер находится в Израиле, где на днях он выдал замуж свою старшую наследницу.

Кирилл Сафонов в этом году стал отцом во второй раз. Его возлюбленная Александра Савельева подарила ему сына Леона. Роды прошли с осложнениями, поэтому певица позже призналась, что едва не умерла. Однако теперь она наслаждается материнством и для этого не только ушла в декрет, но и покинула группу «Фабрика». А в начале октября пара приехала в Израиль, где решила устроить свадьбу старшая наследница актера Анастасия Сафонова.

больше по теме Савельева облачилась в бикини для прогулки с шестимесячным сыном Певица наслаждается отдыхом в Израиле.

Девушка живет в США, но время от времени видится с отцом. Готовиться к свадьбе она начала еще зимой. Вместе с отцом она выбирала место проведения торжества и продумывала детали. А на минувших выходных, 6 октября, дочь Сафонова вышла замуж за ирландского бизнесмена Стивена Мерфи. Снимками со свадьбы Анастасия предпочла пока не делиться, зато она похвасталась роскошным кольцом с бриллиантом.

А вот Савельева не удержалась и опубликовала видео с праздника. На нем она прогуливается в золотом платье в компании мужа. При этом они вместе катят коляску, в которой спит их сын. Певца выглядела очень счастливой. Спустя два дня созрел и Сафонов. Он впервые высказался о свадьбе дочери и показал трогательный снимок, на котором Анастасия под руку с новоиспеченным мужем гуляет у побережья.

«Молодожёны. Я пока ещё в некотором шоке, и главные слова придут после, наверное, в Москве. Пока благодарю Господа и судьбу. Знакомьтесь, новая семья! Стивен и Анастасия Мерфи! Как же я вас люблю», — написал он.

Поклонники поздравили пару и Сафонова, который стал тестем. Многие уверены, что скоро актер также примерит статус дедушки. Они не сомневаются, что влюбленные захотят завести детей в ближайшие годы.

А вам доводилось бывать на свадьбе?