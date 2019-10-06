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Дочь Кирилла Сафонова стала женой

Пара сыграла свадьбу в Израиле.

Дочь Кирилла Сафонова стала женой
Кирилл Сафонов. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Дочь актера Кирилла Сафонова уже давно живет за границей. Сначала она вместе с матерью уехала в Израиль, а впоследствии перебралась в США. Именно там Анастасия Сафонова познакомилась с будущим мужем. Около двух лет назад ирландский финансист Стивен Мерфи сделал девушке предложение. 

Свадебную церемонию решили провести в Израиле. Для этого пара поселилась в одном из отелей Тель-Авива. На торжество пригласили большое количество гостей. Среди них был и отец невесты — актер Кирилл Сафонов. Он прибыл на свадьбу дочери вместе с женой Сашей Савельевой и сыном Леоном. Как выяснилось, он принимал самое активное участие в организации торжества. 

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Дочь Кирилла Сафонова стала женой
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