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В Сети появилось первое фото со свадьбы дочери Сафонова в Израиле

Наследница актера вышла замуж за ирландского бизнесмена.

В Сети появилось первое фото со свадьбы дочери Сафонова в Израиле
Кирилл Сафонов с Александрой Савельевой. фото: globallookpress.com

Кирилл Сафонов и Александра Савельева воспитывают сына Леона. Малыш появился на свет в марте этого года. Однако супруги не побоялись взять маленького наследника в путешествие. Они приехали в Израиль, чтобы побывать на свадьбе дочери Сафонова от прошлых отношений — Анастасии. Девушка два года назад обручилась с ирландским бизнесменом Стивеном Мерфи. А на минувших выходных, 6 октября, влюбленные поженились.

Сафонов присутствовал на торжестве. Он был облачен в классический костюм. Его сопровождала супруга, которая, к слову, состоит в дружеских отношениях с падчерицей. Певица была неотразима в золотом платье в пол. Пара взяла с собой и сына. Они катали ребенка в коляске. Позже Кирилл признался, что до сих пор не осознал то, что выдал дочку замуж. Он признался, что любит ее и своего новоиспеченного зятя.

Вскоре Анастасия поделилась первым свадебным фото. На черно-белом кадре она улыбается, прижавшись носом к своему мужу. При этом девушка была облачена в свадебное платье без бретелек, а ее голову украшала фата. Образ невеста дополнила крупными сережками. Ее избранник предпочел костюм с бабочкой.

«Спасибо, что дал мне силу, в которой я не знала, что нуждаюсь, и мягкость, которой я не знала, что мне не хватает…» — написала дочь Сафонова.

Ранее она также показала роскошное кольцо с бриллиантом, которое ей подарил возлюбленный. Невеста осталась довольна новым украшением. К слову, она давно живет в США и не нуждается в финансовой поддержке родителей. Однако организовывать свадьбу в Телль-Авиве ей помогал отец.

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В Сети появилось первое фото со свадьбы дочери Сафонова в Израиле
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