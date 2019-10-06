35-летняя Савельева в декрете находит время и на шопинг

35-летняя Саша Савельева в декрете находит время и на шопинг. На личной страничке в Instagram знаменитость опубликовала свежее фото, отправившись в торговый центр. По словам певицы, она зашла в один из косметических магазинов, выбрав для себя парфюм. Ранее экс-солистка группы «Фабрика» сетовала на то, что не могла переносить острые ароматы на протяжении всей беременности. Саше пришлось отказаться от любимых духов, кроме того, будущая мамочка настоятельно просила всех друзей не пользоваться парфюмом, когда те собирались к ним с Кириллом в гости.

Говоря о воспитании сына Леона, Савельева уточнила, что вполне может доверить малыша заботам мужа. Кирилл не возражает против того, что иногда Саша устраивает себе маленькие выходные, отправляясь в город на шопинг или прогулку. Сафонов даже разрешил супруге сходить на концерт Дженнифер Лопес, который состоялся в Москве еще в августе. Пока Савельева проводила время в компании близких подруг на стадионе, сам Кирилл нянчится с сыном.

«Мы можем позволить себе абсолютно все: не ставить себя в рамки и не следовать за чужим мнением… Мы оглядываемся на других, не замечая себя… А порой даже теряя себя, вытесняя все настоящее, что в нас есть», — поделилась своими философскими мыслями певица.

В кадре Саша позирует в укороченной черной водолазке и юбке. Образ возлюбленной Кирилла Сафонова дополнили высокие замшевые сапоги.