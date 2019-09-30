ЗВЕЗДЫ

Савельева облачилась в бикини для прогулки с шестимесячным сыном

Певица наслаждается отдыхом в Израиле.

Савельева облачилась в бикини для прогулки с шестимесячным сыном
Саша Савельева. фото: globallookpress.com

Александра Савельева, как и многие другие звезды, предпочитает держать свою личную жизнь за семью замками. Долгое время она мечтала подарить ребенка своему супругу Кириллу Сафонову, а когда забеременела, то скрывала свое интересное положение от общественности. Даже о рождении сына Леона пара сообщила не сразу. Позже артистка призналась, что она едва не умерла при родах, но все, к счастью, обошлось.

Сейчас наследнику звездной пары уже шесть месяцев. Обычно Савельева сильно переживает за малыша, следит за тем, чтобы он не заболел. Но при этом певица не побоялась отправиться с ним в путешествие. Накануне супруги приехали в Израиль, где собирается устроить свадьбу дочь Сафонова от первого брака Анастасия. Она живет в США, но время от времени видится с отцом. Пока идут последние приготовления к торжеству, Саша наслаждается теплой погодой и отдыхом.

30 сентября певица отправилась на прогулку по пляжу. Для этого она облачилась в шорты и бикини розового цвета. К образу девушка добавила шляпку и солнцезащитные очки. «У нас утренние прогулки по пляжу. Как жаль, что я надела только верх от купальника, но, конечно, попозже мы сюда вернемся обязательно, чтобы искупаться», — поделилась Савельева. Она продемонстрировала подтянутую фигуру на видео.

Александра Савельева на прогулке. фото
Александра Савельева на прогулке. фото: instagram.com/sasha_savelieva/

Отметим, что своего наследника артистка пока скрывает от посторонних глаз. Но поклонники очень хотят познакомиться с Леоном. К слову, точную дату свадьбы дочь Сафонова держит в тайне, но скорее всего, торжество состоится уже в ближайшие дни. Готовится к нему Анастасия начала еще зимой. Ее избранником стал ирландский бизнесмен Стивен Мерфи.

А вы путешествуете с детьми?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Саша СавельеваСаша Савельева фотофото в бикини
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Савельева облачилась в бикини для прогулки с шестимесячным сыном
Интересно?
Поделись с друзьями: