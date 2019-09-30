Савельева облачилась в бикини для прогулки с шестимесячным сыном

Александра Савельева, как и многие другие звезды, предпочитает держать свою личную жизнь за семью замками. Долгое время она мечтала подарить ребенка своему супругу Кириллу Сафонову, а когда забеременела, то скрывала свое интересное положение от общественности. Даже о рождении сына Леона пара сообщила не сразу. Позже артистка призналась, что она едва не умерла при родах, но все, к счастью, обошлось.

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Сейчас наследнику звездной пары уже шесть месяцев. Обычно Савельева сильно переживает за малыша, следит за тем, чтобы он не заболел. Но при этом певица не побоялась отправиться с ним в путешествие. Накануне супруги приехали в Израиль, где собирается устроить свадьбу дочь Сафонова от первого брака Анастасия. Она живет в США, но время от времени видится с отцом. Пока идут последние приготовления к торжеству, Саша наслаждается теплой погодой и отдыхом.

30 сентября певица отправилась на прогулку по пляжу. Для этого она облачилась в шорты и бикини розового цвета. К образу девушка добавила шляпку и солнцезащитные очки. «У нас утренние прогулки по пляжу. Как жаль, что я надела только верх от купальника, но, конечно, попозже мы сюда вернемся обязательно, чтобы искупаться», — поделилась Савельева. Она продемонстрировала подтянутую фигуру на видео.

Отметим, что своего наследника артистка пока скрывает от посторонних глаз. Но поклонники очень хотят познакомиться с Леоном. К слову, точную дату свадьбы дочь Сафонова держит в тайне, но скорее всего, торжество состоится уже в ближайшие дни. Готовится к нему Анастасия начала еще зимой. Ее избранником стал ирландский бизнесмен Стивен Мерфи.

А вы путешествуете с детьми?