ЗВЕЗДЫ

Муж Нюши назвал сына от первого брака «своей Вселенной»

Игорь Сивов признался, что гордится наследником.

Муж Нюши назвал сына от первого брака «своей Вселенной»
Игорь Сивов и Нюша. фото: globallookpress.com

Певица Нюша долгое время была сосредоточена только на своей карьере, но потом осознала, что хочет семью. В 2017 году она вышла замуж за Игоря Сивова. Со своим избранником девушка тайно сыграла свадьбу на Мальдивах. Уже через год артистка родила первенца. В Майами появилась на свет их дочь. До сих пор родители скрывают кроху от общественности и даже ее имя держат в тайне. Зато муж певицы все чаще стал показывать своих наследников от первого брака.

Недавно Сивов рассказал, как воспитывает сыновей, которых родила хореограф Елена. Он чувствует за них ответственность и активно принимает участие в жизни мальчиков. 10 октября супруг Нюши опубликовал фото со старшим сыном. Он поздравил его с 13-летием и признался, что гордится отпрыском. На совместном фото они позируют на природе. При этом одеты в одной цветовой гамме.

«Ты моя вселенная, мой мир, мой путь! Я не буду отдавать тебе все! Я отдам тебе больше! Я отдам тебе свои знания и буду делиться своей энергией, чтобы ты мог далее сам ее создавать и делиться этой энергией с близкими тебе людьми. Люблю! Горжусь! Ценю!» — написал Игорь, поздравив первенца Матвея с 13-летием.

Некоторые поклонники отметили, что у Сивова растет сын-красавец. Они присоединились к поздравлениям. «Вы очень хорошо смотритесь вместе», «Какой прекрасный сын у вас! Поздравляю его с днем рождения», «Как же вы похожи, сын — копия отец», «Вы отличный отец, и у вас прекрасный сын!», «Ого, какой уже взрослый, скоро вас дорастёт», — прокомментировали пост подписчики.

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Звездные детиНюшаНюша и Игорь Сивов
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Муж Нюши назвал сына от первого брака «своей Вселенной»
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