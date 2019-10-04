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Нюша попросила Крида не упоминать ее имя в интервью

По словам певицы, это не очень красиво с его стороны.

Нюша попросила Крида не упоминать ее имя в интервью
Нюша попросила Крида забыть о ней в интервью/globallookpress.com

Певица Нюша во время YouTube-шоу Марии Мельниковой попросила своего бывшего возлюбленного, музыканта Егора Крида, не упоминать ее имя в интервью с журналистами. По словам исполнительницы, и она, и ее бывший бойфренд — медийные личности. Людям всегда нравилось копаться в чужом грязном белье, поэтому, как она выразилась, для многих их роман, который завершился несколько лет назад, как сериал.

Егор Крид. Фото
Крид часто упоминает имя Нюши в беседах с прессой/globallookpress.com

«Я устала от этого. Не знаю, что еще можно об этом сказать, потому что мне, в принципе, не нравится об этом говорить. Я считаю, что это некрасиво», — заявила Нюша.

Исполнительница отметила, что ей непонятно, зачем Егор Крид все время в беседах с журналистами упоминает ее имя. Их роман давно позади.

Добавим, что Егор Крид не раз за последнее время отвечал на вопрос, почему распались их, как казалось всем, крепкие отношения с Нюшей. По его словам, когда они только начинали встречаться, он не был еще раскрученным певцом. То есть был ограничен в финансах. Нюша же якобы требовала от него дорогие подарки и упрекала, если он их не делал.

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Нюша попросила Крида не упоминать ее имя в интервью
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