Редкий кадр: Нюша сделала «лифтолук» со своим возлюбленным

Нюша много путешествует. С появление ребенка ее график стал менее загруженным, но уже ближе к лету она почти вернулась к прежнему ритму жизни. Артистка посетила ряд стран, но успевала также отдыхать с дочкой и своим мужем Игорем Сивовым. Ко всему прочему, она переехала жить в загородный дом, где у ее наследницы появилось много места для игр. Однако молодая мама не забывает о романтике.

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На днях Нюша решила похвастаться подарком супруга. Сивов преподнес ей роскошный букет цветов. Он вернулся из поездки и решил порадовать возлюбленную. В итоге певица была так рада, что сделала фото с мужем в лифте. Букет был таким большим, что девушка смогла почти полностью за ним спрятаться, а вот ее избранник тянулся к ней с поцелуем, придерживая чемодан. Во время перелета рубашка Игоря немного помялось, но это никого не смутило.

«Любимый балует. Но со мной только так», — написала Нюша.

К слову, на фото она предстала почти без косметики. Поклонники отметили, что они гармонично смотрятся вместе. «Какая вы Счастливая!», «Пара, глядя на которую хочется верить в существование любви», «Очень мило, приятно посмотреть», «Вау, вы очень красивая», — прокомментировали пост подписчики. Некоторые заподозрили, что Сивов ревнует свою возлюбленную, так как певица в последнее время часто встречается с известными блогерами, а также осенью записала дуэт с привлекательным певцом Артемом Качером.

Напомним, что у мужа артистки этот брак не первый. У него есть дети от прошлых отношений. Не так давно он показал своих подросших сыновей и рассказал об их воспитании.

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