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Подруга Нюши случайно показала лицо ее девятимесячной дочки

Певица устроила вечеринку в Барселоне по случаю дня рождения.

Подруга Нюши случайно показала лицо ее девятимесячной дочки
Нюша. фото: globallookpress.com

Нюша 15 августа празднует свой день рождения. Еще ночью она устроила танцы на подоконнике в честь своего 29-летия, показав, что находится в превосходной форме. Певица собрала близких и друзей в роскошном отеле в Барселоне. Она поделилась снимком, на котором запечатлела с пятью подругами и своей сестрой Марией Шурочкиной.

Сама Нюша не стала делиться кадрами с торжества, но за нее это сделали подруги. Именинница была облачена в белое мини-платье в пижамном стиле. Она пела и танцевала. Рядом с ней находился муж Игорь Сивов, облаченный в светлый костюм. Он то делал снимки, то нянчился с их девятимесячной дочкой, чье имя пара все еще скрывает. Артистка с удовольствием задула свечи на трехъярусном торте с ягодами и загадала желание.

Нюша
Нюша задула свечи на торте. Фото: instagram.com/tati_neft/

Одна из подруг снимала вечеринку и случайно показала лицо маленькой наследницы Нюши, которое она до этого времени тщательно скрывала. В кадре Сивов держит на руках дочку, облаченную в белый костюм. На ее голове также красовалась ленточка. Можно с уверенностью сказать, что девочка растет настоящей красавицей. Кадр вскоре исчез со страницы, но его уже успели увидеть поклонники и распространить по Сети.

фото: instagram.com

Отметим, что праздник прошел очень весело. Нюша пела песни Эда Ширана под гитару и была окружена заботой и вниманием. Напомним, что певица состоит в браке два года. Дочку она предпочла рожать в Майами, где и коротала месяцы первое время. Артистка уже вернулась к работе. Она активно гастролирует, но периодически делает перерывы, чтобы побыть с семьей.

Как считаете, на кого больше похожа дочь Нюши: на папу или маму?

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Подруга Нюши случайно показала лицо ее девятимесячной дочки
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