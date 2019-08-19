ЗВЕЗДЫ

Муж Нюши показал подросших сыновей от первого брака

Игорь Сивов поделился нюансами воспитания наследников.

Муж Нюши показал подросших сыновей от первого брака
Игорь Сивов и Нюша. фото: globallookpress.com

Нюша уже два года состоит в браке с главным советником президента Международной федерации студенческого спорта Игорем Сивовым. Свадьбу они сыграли на Мальдивах в небольшом кругу друзей и родных. А в ноябре 2018 года певица стала мамой. Она родила первенца — дочку, чье имя все еще хранит в секрете. Артистка постепенно вернулась к работе и теперь совмещает карьеру и материнство. Этим летом она успевает отдыхать с семьей и давать концерты.

К слову, если для Нюши ребенок стал первым, то для ее мужа третьим. Ранее он состоял в браке с хореографом Еленой, которая родила ему двоих сыновей. Они развелись в 2016 году, но Сивов поддерживает отношения с наследниками и активно участвует в их воспитании. На днях он поделился редким фото с подросшими отпрысками и раскрыл некоторые нюансы воспитания. Муж Нюши отметил, что поднял эту тему, так как в будущем его сыновья станут мужьями и отцами. Игорь не стал скрывать, что чувствует за них большую ответственность.

«Я, как большинство сегодняшних родителей подростков, воспитан на примере семьи, улицы и школы. Им же досталось другое время. Двор и школа уже не так влияют, мы стараемся оградить от них своих детей, вольно или невольно. Остаётся семья, отец для мальчиков — главный педагог жизни. Что я точно не говорю: „а вот я бы так делал/не делал…“ Рекомендую прочитанные мною книги, а не заставляю их читать. Поступаю по совести, а не взываю к ней. Ответственно подхожу к любому вопросу, а не твержу о нем», — объяснил он.

Сивов подчеркнул, что не принуждает сыновей заниматься спортом. Во всем его наследники могут проявлять свое желание. Он уверен, что свобода выбора очень важна для любого мужчины, даже такого юного. Поклонники отметили, что у Игоря подрастают настоящие рыцари. Они также не сомневаются, что он хороший отец.

Напомним, что лицо дочки Нюша и ее муж все еще скрывают, но недавно гости на праздновании дня рождении певицы случайно засняли малышку на видео. Снимок с лицом крохи разлетелся по Сети. Поклонники отмечают, что она очень похожа на маму.

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Звездные детиНюша и Игорь СивовПевица Нюша

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Муж Нюши показал подросших сыновей от первого брака
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