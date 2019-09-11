Муж Нюши рассказал о воспитании сыновей от первого брака

Певица Нюша уже два года счастлива в браке с Игорем Сивовым. Вскоре после свадьбы у влюбленных родилась дочка. Малышке в ноябре исполнится годик. Пока родители скрывают ее лицо от глаз общественности. Для артистки этот ребенок стал первым, а вот для ее мужа уже третьим. От первого брака с хореографом Еленой, которая родила ему двоих сыновей. Они развелись в 2016 году, но Сивов поддерживает отношения с наследниками и активно участвует в их воспитании.

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Иногда возлюбленный Нюши делится снимками с сыновьями. Как оказалось, он делает все, чтобы избежать проблем в воспитании. На днях Игорь поделился собственными наблюдениями. «Мои сыновья ещё и с немалой разницей в возрасте, когда старший уже входит в подростковый период и потому стремится ломать стереотипы жизни, а младший, только познаёт мир. Но вместе с тем они не могут отделить себя друг от друга. Они близки по крови и пока связаны одной средой, бытом, даже школой и, значит, во многом идут вместе, учатся друг у друга, делятся каждый своими знаниями, хитростями и мыслями», — рассказал он.

По словам Сивова, когда в семье растут два ребенка с большой разницей в возрасте, то могут возникнуть проблемы. Он дал советы, как этого избежать.

«Наша задача не пережать с „братской ответственностью“. Есть время, когда они сами проводят вместе, есть какие-то стандартные обязанности, как не забыть старшему утром отвести младшего в их общую школу. Но навязывание общения им друг с другом, на мой взгляд, чревато», — поделился мнением мужчина.

Поклонники, у которых тоже есть дети, отметили, что их наследников связывает множество общих интересов, поэтому они дружны. Многие согласились с мужем Нюши, что детей нельзя ни к чему принуждать. К слову, Сивов также опубликовал трогательный кадр с подросшими сыновьями. Старший уже практически догнал своего отца по росту.

А ваши дети дружат или соперничают?