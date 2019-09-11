ЗВЕЗДЫ

Муж Нюши рассказал о воспитании сыновей от первого брака

Игорь Сивов продолжает принимать активное участие в жизни старших наследников.

Муж Нюши рассказал о воспитании сыновей от первого брака
Игорь Сивов и Нюша. фото: globallookpress.com

Певица Нюша уже два года счастлива в браке с Игорем Сивовым. Вскоре после свадьбы у влюбленных родилась дочка. Малышке в ноябре исполнится годик. Пока родители скрывают ее лицо от глаз общественности. Для артистки этот ребенок стал первым, а вот для ее мужа уже третьим. От первого брака с хореографом Еленой, которая родила ему двоих сыновей. Они развелись в 2016 году, но Сивов поддерживает отношения с наследниками и активно участвует в их воспитании.

Иногда возлюбленный Нюши делится снимками с сыновьями. Как оказалось, он делает все, чтобы избежать проблем в воспитании. На днях Игорь поделился собственными наблюдениями. «Мои сыновья ещё и с немалой разницей в возрасте, когда старший уже входит в подростковый период и потому стремится ломать стереотипы жизни, а младший, только познаёт мир. Но вместе с тем они не могут отделить себя друг от друга. Они близки по крови и пока связаны одной средой, бытом, даже школой и, значит, во многом идут вместе, учатся друг у друга, делятся каждый своими знаниями, хитростями и мыслями», — рассказал он.

По словам Сивова, когда в семье растут два ребенка с большой разницей в возрасте, то могут возникнуть проблемы. Он дал советы, как этого избежать.

«Наша задача не пережать с „братской ответственностью“. Есть время, когда они сами проводят вместе, есть какие-то стандартные обязанности, как не забыть старшему утром отвести младшего в их общую школу. Но навязывание общения им друг с другом, на мой взгляд, чревато», — поделился мнением мужчина.

Поклонники, у которых тоже есть дети, отметили, что их наследников связывает множество общих интересов, поэтому они дружны. Многие согласились с мужем Нюши, что детей нельзя ни к чему принуждать. К слову, Сивов также опубликовал трогательный кадр с подросшими сыновьями. Старший уже практически догнал своего отца по росту.

А ваши дети дружат или соперничают?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

воспитание детейдети звездЗвездные детиИгорь СивовНюшаПевица Нюша

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Муж Нюши рассказал о воспитании сыновей от первого брака
Интересно?
Поделись с друзьями: