Стало известно, когда между Слепаковым и Ходченковой завязался роман

На церемонии вручения премии «GQ Человек года» столичный бомонд обратил внимание на то, что бывший КВНщик, а ныне один из самых востребованных сценаристов и продюсеров Семен Слепаков весь вечер не отходил от актрисы Светланы Ходченковой и они охотно позировали фотографам. Все тут же заподозрили, что у пары роман.

Поводов для сплетен добавило то, что на днях Ходченкову и Слепакова якобы видели целующимися в Эрмитаже. При этом Светлана и Семен твердо отказываются говорить на личные темы.

К слову, Семен Слепаков не афиширует личную жизнь. Да и его супруга Карина, юрист по образованию, предпочитала всегда оставаться в тени. Сам Семен изредка откровенничал, что счастлив в браке.

Под сомнение этот факт поставила светская львица Ксения Собчак, которая в апреле этого года заявила в программе «Привет, Андрей!» о том, что Слепаков развелся и теперь он – завидный жених. Хотя потом Ксения опровергла свои слова, но никто не поверил, что она могла что-то напутать.

Семен Слепаков и Светлана Ходченкова познакомились два года назад на съемках сериала «Домашний арест». Это проект Семена, а длинноногой блондинке Светлане досталась главная роль в сериале — бывшей стриптизерши, пробившейся в политтехнологи столицы. Коллеги думают, что именно тогда и родилась симпатия, которая привела к роману.

В одном из эпизодов героиня Светланы, вспомнив молодость, исполняет горячий танец на шесте. Кстати, актриса придумала сама некоторые очень эротичные элементы, которые произвели весьма сильное впечатление на мужскую часть съемочной группы. Говорят, что Слепаков не стал исключением и попал под обаяние сексуальной Ходченковой, и именно тогда между двумя творческими натурами вспыхнула отнюдь не платоническая страсть.

Однако в прошлом году две любимые женщины Слепакова встретились лицом к лицу на презентации пилота «Домашнего ареста», никто и виду не подал, что что-то не так. А на получении премии за сериал Семен со сцены благодарил жену за поддержку. И после заявления Собчак чета Слепаковых появилась на людях с обручальными кольцами на пальце.

В светской тусовке шепчутся, что Слепаков — успешный продюсер-миллионер, одна из главных звезд ТНТ — для Ходченковой – очень выгодная партия. Скандальный блогер Лена Миро считает, что в охоте на такую «добычу» Светлане нет равных: «Таких женщин, как Светочка, сдержать ничего не может, если они идут наперехват женатого мужика. Как истребитель пятого поколения. Как бесшумная субмарина-охотница».

Кстати, Ходченкова сама – завидная невеста, хотя недавно актриса заявила, что счастлива в отношениях.

Все слухи о возможном романе Ходченковой и Слепакова развенчивают скептики, которые предполагают, что все это не более чем продуманная пиар-акция, чтобы получше «раскрутить сериал», пишет «Комсомольская правда».