НОВОСТИ

На фоне слухов о романе Ходченкова и Слепаков появились на премии GQ

Приехали звезды отдельно друг от друга, но фотографировались вместе.

На фоне слухов о романе Ходченкова и Слепаков появились на премии GQ
Светлана Ходченкова. Фото: globallookpress.com

В Москве проходит одно из главных светских мероприятий года – награждение «людей года» по версии журнала GQ. Среди гостей в Московской государственной консерватории имени Чайковского были замечены и Лена Летучая, и самая обсуждаемая пара — Ксения Собчак и Константин Богомолов. Однако их роман и предстоящая свадьба в обсуждении светских сплетников может отойти на второй план. Ибо появилась новость более интригующая.

Речь идет о Светлане Ходченковой и Семене Слепакове. К ним у светских журналистов интерес особенный. Хотя на мероприятие звезды приехали отдельно друг от друга, по слухам, у актрисы и юмориста роман. Отношения, поговаривают, могли завязаться на съемках популярного сериала «Домашний арест», сценаристом и продюсером которого как раз был Слепаков, а Светлана играла одну из ролей.

Светлана Ходченкоа и Семен Слепаков. Фото
Александр Молочников, Светлана Ходченкова и Семен Слепаков. Фото: Лика Брагина.

Напомним, премия GQ присуждается отличившимся за год звездам культуры, спорта, медиа и бизнеса.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

премия журнала GQСветлана ХодченковаСветлана Ходченкова последние новостиСемен Слепаковслухи о романе

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
На фоне слухов о романе Ходченкова и Слепаков появились на премии GQ
Интересно?
Поделись с друзьями: