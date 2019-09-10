На фоне слухов о романе Ходченкова и Слепаков появились на премии GQ

В Москве проходит одно из главных светских мероприятий года – награждение «людей года» по версии журнала GQ. Среди гостей в Московской государственной консерватории имени Чайковского были замечены и Лена Летучая, и самая обсуждаемая пара — Ксения Собчак и Константин Богомолов. Однако их роман и предстоящая свадьба в обсуждении светских сплетников может отойти на второй план. Ибо появилась новость более интригующая.

Речь идет о Светлане Ходченковой и Семене Слепакове. К ним у светских журналистов интерес особенный. Хотя на мероприятие звезды приехали отдельно друг от друга, по слухам, у актрисы и юмориста роман. Отношения, поговаривают, могли завязаться на съемках популярного сериала «Домашний арест», сценаристом и продюсером которого как раз был Слепаков, а Светлана играла одну из ролей.

Напомним, премия GQ присуждается отличившимся за год звездам культуры, спорта, медиа и бизнеса.