Отметивший 40-летие Слепаков признался, что пьет таблетки еще на кураже

23 августа известному юмористу, продюсеру, сценаристу автору и исполнителю собственных песен Семену Слепакову исполнилось 40 лет. Как прошел его юбилейный день рождения он рассказал в эфире программы «Вечерний Ургант».
По словам Семена, 40 лет не такой уж страшный возраст. Это когда не хмуро выпиваешь нужные таблетки, а так, на кураже – «хоп, закинул» и все. Слепаков напомнил Ивану Урганту в связи с темой возраста слова 102-летнего Кирка Дугласа: «Настоящая старость тогда, когда говорят «какие классные крокодиловые ботинки», а ты босой».
Артист признался, что отметил свой день рождения на работе – заработал денег, но потом немного отметил праздник.
Напомним, в этом же выпуске популярного вечернего шоу гостями Ивана Урганта стали Ксения Собчак и Константин Богомолов. Ведущий «расписал» молодоженов. А затем Ксения бросила букет невесты.