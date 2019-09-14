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Отметивший 40-летие Слепаков признался, что пьет таблетки еще на кураже

Звезда стал гостем программы «Вечерний Ургант».

Отметивший 40-летие Слепаков признался, что пьет таблетки еще на кураже
Семен Слепаков. ФОТО: ANATOLY LOMOHOV/RUSSIAN LOOK

23 августа известному юмористу, продюсеру, сценаристу автору и исполнителю собственных песен Семену Слепакову исполнилось 40 лет. Как прошел его юбилейный день рождения он рассказал в эфире программы «Вечерний Ургант».

По словам Семена, 40 лет не такой уж страшный возраст. Это когда не хмуро выпиваешь нужные таблетки, а так, на кураже – «хоп, закинул» и все. Слепаков напомнил Ивану Урганту в связи с темой возраста слова 102-летнего Кирка Дугласа: «Настоящая старость тогда, когда говорят «какие классные крокодиловые ботинки», а ты босой».
Артист признался, что отметил свой день рождения на работе – заработал денег, но потом немного отметил праздник.

Напомним, в этом же выпуске популярного вечернего шоу гостями Ивана Урганта стали Ксения Собчак и Константин Богомолов. Ведущий «расписал» молодоженов. А затем Ксения бросила букет невесты.

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день рожденияИван УргантПрограмма «Вечерний Ургант»Семен Слепаковюбилей

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Отметивший 40-летие Слепаков признался, что пьет таблетки еще на кураже
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