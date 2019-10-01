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Не скрывали чувств: Ходченкову и Слепакова застали вместе в Эрмитаже

По словам очевидцев, актриса целовалась со своим коллегой по цеху.

Не скрывали чувств: Ходченкову и Слепакова застали вместе в Эрмитаже
Семен Слепаков и Светлана Ходченкова. фото: globallookpress.com

Светлана Ходченкова редко говорит о своей личной жизни. В юности у нее был роман с Сергеем Шнуровым, но замуж она вышла за Владимира Яглыча, правда, их отношения закончились разводом. С тех пор больше актриса ни с кем долго не встречалась. Однако летом появились слухи, что у девушки роман с Семеном Слепаковым. В светских кругах поговаривают, что чувства у них вспыхнули на съемках сериала «Домашний арест».

Теперь время от времени Светлана и Семен подогревают слухи. Так, в сентябре они вместе вели премию «Человек года» по версии журнал GQ. А на днях пару видели в Санкт-Петербурге. Инсайдеры утверждают, что они не стеснялись проявлять своих чувств и целовались прямо в Эрмитаже.

«Да они в Эрмитаже вовсю целовались и обнимались. Семен же развелся весной. Ему некого бояться и не от кого прятаться. Света тоже свободна», — цитирует свой источник издание «Комсомольская правда».

Отметим, что обычно Слепаков тщательно скрывает все подробности своей личной жизни. По некоторым данным, он был восхищен красотой Ходченковой, когда с ней познакомился. Более того, актер и продюсер сразу стал пытаться добиться ее внимания. Но пока ни он, ни Светлана не торопятся комментировать информацию о своем романе.

Напомним, что ранее Семен был женат на девушке по имени Карина. Она далека от мира шоу-бизнеса и работает юристом. Он влюбился в нее с первого взгляда. Супруги прожили вместе семь лет, а в этом году объявили о расставании.

Как считаете, Семен подходит Светлане?

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Тэги:

звездные романыСветлана ХодченковаСемен Слепаков
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Не скрывали чувств: Ходченкову и Слепакова застали вместе в Эрмитаже
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