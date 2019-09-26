Звездный стиль

Ходченкова показала свой любимый повседневный look на осень

Актриса призналась, что обожает джинсы и свитера за универсальность.

Ходченкова показала свой любимый повседневный look на осень
Светлана Ходченкова. фото: globallookpress.com

Светлана Ходченкова всегда выглядит безупречно. На съемках фильмов и музыкальных клипов она предстает в женственных платьях. Ее образы часто дополняют шляпки или перчатки. Актриса умеет играть как роковых красавиц, так и романтичных особ. А вот в обычной жизни она предпочитает облачаться в более практичные наряды. Исключения составляют лишь красные дорожки, где девушка не боится быть броской и порой дерзкой.

Однако с наступлением осени Светлана то и дело демонстрирует стильные, но простые наряды для повседневной жизни. Как оказалось, актриса очень любит носить джинсы и свитер. На новом фото она предстала как раз в своем любимом осеннем образе. К темным джинсам классического кроя она надела свитер горчичного цвета.

«Джинсы и свитер — мой самый частый образ. Всегда выбираю его за универсальность. А устоять перед этим свитером из овечьей шерсти было просто невозможно, жёлтый — цвет „моего“ сезона, я открыла его для себя в начале весны и до сих пор не могу остановиться!» — рассказала Ходченкова.

Поклонники пришли в восторг от образа. Они отметили, что яркий цвет действительно идет актрисе. «Светлана, вы очаровательны в любом образе», «Классно! Я тоже очень люблю жёлтый цвет!», «Во всех нарядах невероятно стильная, женственная и красивая!», «И ведь очень идет. Что платья, что это», — прокомментировали пост подписчики.

А вам с чем нравится носить джинсы?

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Звездный стильМодные трендыСветлана Ходченкова
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Ходченкова показала свой любимый повседневный look на осень
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