Красотка Светлана Ходченкова и «училка» Марина Александрова: кто создал образы героинь сериала «Домашний арест»

Дизайнер и основательница дома моды Аника Керимова создала несколько образов для одного из самых противоречивых сериалов 2018 года. Политолог Илона, роль которой исполнила Светлана Ходченкова, в фильме «Домашний арест» дефилирует в сексуальном красном пальто и строгом алом костюме. А Марину Александрову Керимова нарядила в голубое платье в белый горошек собственного бренда. О том, как создавались образы героинь популярного сериала, порталу Teleprogramma.pro дизайнер рассказала лично.

— Образы, которые представлены в сериале «Домашний арест», создавались специально для сериала?

— Мы работали в тандеме с художником по костюмам сериала и стилистами телеканала. Это довольно сложный и увлекательный процесс. Сначала выбрали несколько вещей для одной героини, потом для другой, естественно, учитывая их пожелания и особенности персонажей. Вообще в работе над сериалом принимает участие огромная команда, и образы для актёров собираются из одежды разных дизайнеров. Поэтому то, что мои костюмы были выбраны — приятно вдвойне. Специально для этого проекта я не шила, стилисты канала подобрали одежду героев из уже готовых образцов. И это я тоже считаю своей маленькой победой, потому что это свидетельствует об актуальности моих вещей.

— Расскажите об образе сексуальной блондинки, роль которой исполнила Светлана Ходченкова и «учительском» образе Марины Александровой?

— По сюжету у Светланы не совсем такой образ. Она играет главу предвыборного штаба мэра города. Просто Света сама по себе невероятно хороша и сексуальна, а красный брючный костюм моего бренда лишь подчеркнул эти достоинства. Белая водолазка уравновешивает образ, он получается деловым и в то же время не совсем официальным, все-таки «Домашний арест» — комедия. Что касается образа Марины Александровой, то там все дело в кофточке: она сразу превращает актрису в «училку». Кстати, мне кажется, сейчас учителя уже не одеваются как в кино. Просто профессия у них такая, что нужно выглядеть строго и сдержанно. Вот и для Марины был выбран такой наряд, чтобы она была похожа на привычного всем преподавателя. Если посмотреть на голубое платье в бежевый горошек отдельно, без кофточки, то оно совсем не учительское: в меру яркое, заметное, но не кричащее.

— Кому бы вы посоветовали надеть красный костюм и платье в горошек? Опишите типаж девушек.

— Красный цвет универсален, он может одинаково эффектно смотреться на любой девушке, и все же, мне больше нравится, когда с ним контрастируют черные волосы жгучих брюнеток. Может быть потому, что я сама темноволосая. Брюнетка с распущенными или собранными в хвост волосами, одетая в красный костюм, на ногах у нее черные туфли на высоком каблуке – вот моя героиня. А вот у «горошка» другой характер и настроение. Когда вы слышите словосочетание «женщина-вамп», вряд ли вы представляете себе девушку в платье полька-дот (Рисунок ткани в горошек. — Прим. ред.), правда? Этот принт больше подходит блондинкам или рыженьким, воздушным и восторженным девушкам. Хотя и в платье в горошек можно быть стервой, но я говорю об идеальном образе.

— Скажите, для героини какой актрисы, вы бы хотели создать образы?

— Я бы хотела поработать над костюмами для Елизаветы Боярской. Для любой ее роли. У Лизы потрясающая, яркая, голливудская внешность! Она хорошо смотрится и в современных сериалах, и в исторических картинах, например, в «Адмирале». Еще мне нравится Наталья Рудова и героини, которых она воплощает на экране, хотя, как правило, это отрицательный персонаж. Но у Натальи такая роскошная фактура, что у меня буквально тянутся руки одеть ее в свои костюмы! Очень хороша Юлия Снигирь, я бы с удовольствием поработала над ее образами. Из зарубежных актрис мне нравится Сандра Буллок, Кейт Бланшет, Джулия Робертс – это мои любимицы. И если с Джулией и Сандрой все более-менее в порядке, то Кейт, зачастую, выглядит гораздо хуже, чем может, на мой взгляд. Особенно на всевозможных премиях и ковровых дорожках. Из всего многообразия, которое есть у голливудских актрис при выборе нарядов, она умудряется надеть то, что никак не подчеркивает все ее достоинства. А ведь наверняка у Кейт есть стилист. Может и не один.

— Многие считают, что героини российских сериалов недостаточно стильные. Якобы у нас нет Кэрри Брэдшоу. Как бы вы оценили стиль русских актрис в кинематографе?