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«Девочки»: Галкин поделился семейным снимком с Пугачевой, Орбакайте и Лизой

Примадонна и ее дочери продемонстрировали стильные наряды.

«Девочки»: Галкин поделился семейным снимком с Пугачевой, Орбакайте и Лизой
Максим Галкин и Алла Пугачева. фото: instagram.com/maxgalkinru/

Не так давно Алла Пугачева вернулась домой из Израиля, где отдыхала с детьми. Именно на море Лиза и Гарри отпраздновали свой день рождения. В это время муж Примадонны Максим Галкин работал. А перед гастролями он смог побыть со своей семьей и даже поделился трогательным видео со своей подросшей дочкой. По мнению поклонников, Лиза растет копией своей мамы и такой же модницей.

Сейчас Галкин находится вдалеке от дома, но это не мешает ему делиться семейными фото. Он опубликовал редкий снимок, сделанный в замке. В кадре Алла Борисовна позирует в мини-платье с поясом и босоножках. Образ дополнен лишь нюдовым макияжем. Рядом с ней стоит ее старшая дочка Кристина Орбакайте, которая тоже предпочла выглядеть естественно. Бардовые брюки она дополнила вязанным джемпером морковного цвета. А вот на троне расположилась Лиза в майке и розовой балетной пачке.

На снимке также позирует Юлия Проскурякова, жена Игоря Николаева, и Ида Достман — адвокат и известная светская львица, жена продюсера Александра Достмана. «Девочки», — лаконично подписал кадр Галкин. Поклонники пришли в восторг от снимка. они отметили, что все представительницы прекрасного пола в семье Пугачевой выглядят потрясающе. «Красавицы, как на подбор», «Прекрасные девочки, красотки. Лиза — очаровашка», «Какие ноги у Аллы», — прокомментировали пост подписчики.

Похоже, что Алла Борисовна решила собрать близких, пока ее супруг ездит по городам с концертами. Сама певица редко делится снимками, но в этом году она несколько раз публиковала свои селфи. В 70 лет артистка доказывает, что выглядеть хорошо можно в любом возрасте, а также, что технический прогресс коснулся каждого.

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Алла ПугачеваКристина ОрбакайтеЛиза ГалкинаМаксим Галкинмодная фотосессия
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«Девочки»: Галкин поделился семейным снимком с Пугачевой, Орбакайте и Лизой
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