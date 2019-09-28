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Лиза Галкина дала Пугачевой совет, как вернуть детство

Дочь Примадонны уверена, что знает, что как продлить молодость знаменитой матери.

Лиза Галкина дала Пугачевой совет, как вернуть детство
Фото: instagram.com/elizaveta_galkinaa

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза растет очень артистичной и не по годам сообразительной девочкой. Знаменитый родители девочки частенько радуют поклонников новыми видеозаписями с участием Елизаветы.

На этот раз ролик выложила Алла Пугачева. На видео Лиза качается на качелях, а Примадонна за кадром напевает ей песенку «Куда уходит детство». Допев до фразы «и не найти нам средства, чтоб вновь попасть туда» она остановилась и спросила у дочери, не знает ли она такого средства.

«Чуть-чуть знаю. Радость! Нужно быть радостной и тогда ты почувствуешь себя маленькой», — заявила Лиза.

Пугачева рассмеялась, поблагодарила дочку и пообещала, что обязательно запишет такой ценный совет.

Напомним, ранее Лиза исполнила танец специально для своей мамы. Девочка занимается хореографией и демонстрирует удивительную грацию и гибкость.

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Лиза Галкина дала Пугачевой совет, как вернуть детство
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