Долецкая рассказала, какую обувь любила носить Алла Пугачева

В короткометражном фильме «Коллекция из первых уст» журналистка поведала не только о своих предпочтениях в обуви.

Недавно вышел короткометражный фильм «Коллекция из первых уст», где Алла Пугачева, а также Ирина Хакамада и другие известные персоны высказались на тему модной индустрии и рассказали о становлении фэшн-индустрии в России. Примадонна вспомнила, как в 1997 году выпустила первую коллекцию летней обуви для «Эконики». Она призналась, что сама всегда с трудом подбирала себе туфли и сапоги, так как в юности испортила ноги маминой обувью, которая была ей мала.

Как известно, не раз Пугачева меня имидж. Это касается и обуви. Так журналистка Алена Долецкая вспомнила о том, какой мода была в 90-х и что тогда носили люди. «Никакая гора не может сдвинуть меня с моих любимых узких лодочек, всех цветов и мастей, так вероятно было сложно сдвинуть Аллу Борисовну с ее ботильонами», — высказалась Долецкая. По ее словам, тогда в России все делали первые попытки к моде, но в основном народ все равно одевался в тусклые цвета.

К слову, сейчас Примадонна уже реже надевает балахоны и сапоги. Она предпочитает стильную, но удобную обувь. Ее можно увидеть в блестящих кедах и белых кроссовках. Также ее наряды стали выглядеть более молодежно. Певица любит облачаться в шорты и яркие платья. Для съемок в документальном фильме Алла Борисовна облачилась в стильный костюм небесного цвета в тонкую белую полоску. Образ она дополнила макияжем с акцентом на губы.

А вам какая обувь нравится?