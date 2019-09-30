«Ой, какая красота»: Галкин восхитился модным образом дочери Лизы

Максим Галкин в этом году пропустил день рождения своих детей Лизы и Гарри, так как находился в Москве, в то время как наследники вместе с Аллой Пугачевой отдыхали в Израиле. Однако позже семья воссоединилась. Примадонна вернулась в замок, который находится в деревне Грязь. Телеведущий и комик ждал этого момента. Он даже отметил, что сад на их территории окрасился в осенние цвета к приезду его возлюбленной.

больше по теме В сером цвете: Пугачева подобрала к брючному костюму блестящие кеды Недавно певица вернулась из Израиля.

А вот дом наполнился детским смехом. Лиза Галкина, которая уже имеет огромную армию поклонников, не перестает удивлять и умилять подписчиков своего отца. Юморист перед отправкой в гастрольный тур поделился очередным видео с наследницей. В кадре девочка идет к папе из кухни. При этом она облачена в белых джемпер с красной вышивкой, колготки в тон и алые шорты со шлейфом из клетчатой ткани.

«Ой, какая красота!», — восхитился Максим. «Слушай, а что это значит?», — спросил он.

Лиза оглядела себя и продемонстрировала наряд от Галины Юдашкиной. «Это шорты-юбка! Шлейф есть, если что, чтобы спинке не дуло», — пояснила она. Девочка поинтересовалась у папы, будет ли он переодеваться. Шоумен пришел в недоумение. Он показа наследнице, что носит носки с тапками. Малышка задумалась, но потом отметила, что точно знает, что тапки можно носить без носков. «Деликатность», — подметил Галкин в комментариях к посту.

Поклонники заверили, что не могут перестать восхищаться дочерью Пугачевой. «Получил, папа! Какая же она мудрая», «Дворянка», «Какой чудесный белокурый ангелочек», «Прелесть, а не девочка», «Наряд очень идет и очень подчеркивает ее индивидуальность», — прокомментировали пост подписчики. Многие считают, что чувство стиля она унаследовала от своей мамы.

А вам понравился образ Лизы?