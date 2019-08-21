«Вы были прекрасны»: Проскурякова назвала любимый фильм с участием Назаровой

Накануне, 20 августа, в столице скончалась на 80-м году жизни актриса Александра Назарова. Для многих деятелей театра и кино это стало ударом. По этому поводу уже высказались актеры Галина Стаханова, Елена Папанова и Борис Смолкин.

К их словам присоединилась и Юлия Проскурякова. Супруга композитора Игоря Николаева призналась, что Александра Назарова была одной из ее любимых актрис. В свое время им удалось вместе поработать на съемочной площадке. Речь идет о проекте «Счастья! Здоровья». В перерывах между работой актрисы не раз разговаривали по душам и делились друг с другом переживаниями.

«Александра Ивановна была одной из моих самых любимых Актрис, это женщина с нереально-солнечной энергией и стальным стержнем внутри», — написала в блоге Юлия Проскурякова.

По словам жены композитора, Александра Назарова много говорила о своей любимой внучке Саше.

«С какой теплотой отзывалась она о Саше…, как хотела быть жить, участвовать в каждом Сашином мгновении», — вспомнила Проскурякова.

За десятилетия работы Александра Назарова снялась почти в сотне фильмов. Проскурякова хорошо знакома с ее творчеством, но особенно выделяла одну работу – картину «Принцесса на бобах», где покойная артистка сыграла маму главной героини. Юлия была поражена мастерством Назаровой. Однако супруга Николаева так и не сказала ей об этом.

«Вы были прекрасны, очень жаль, что мы не познакомились раньше и я не успела увидеть Вас ни в одном спектакле», — добавила Проскурякова.

Напомним, Александру Назарову еще в июле госпитализировали в больницу из-за проблем с легкими. Артистка пережила клиническую смерть. Дата и место похорон пока неизвестны.