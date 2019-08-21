НОВОСТИ

«Вы были прекрасны»: Проскурякова назвала любимый фильм с участием Назаровой

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» умерла 20 августа.

«Вы были прекрасны»: Проскурякова назвала любимый фильм с участием Назаровой
Юлия Проскурякова Фото: globallookpress.com

Накануне, 20 августа, в столице скончалась на 80-м году жизни актриса Александра Назарова. Для многих деятелей театра и кино это стало ударом. По этому поводу уже высказались актеры Галина Стаханова, Елена Папанова и Борис Смолкин.

К их словам присоединилась и Юлия Проскурякова. Супруга композитора Игоря Николаева призналась, что Александра Назарова была одной из ее любимых актрис. В свое время им удалось вместе поработать на съемочной площадке. Речь идет о проекте «Счастья! Здоровья». В перерывах между работой актрисы не раз разговаривали по душам и делились друг с другом переживаниями.

«Александра Ивановна была одной из моих самых любимых Актрис, это женщина с нереально-солнечной энергией и стальным стержнем внутри», — написала в блоге Юлия Проскурякова.

По словам жены композитора, Александра Назарова много говорила о своей любимой внучке Саше.

«С какой теплотой отзывалась она о Саше…, как хотела быть жить, участвовать в каждом Сашином мгновении», — вспомнила Проскурякова.

За десятилетия работы Александра Назарова снялась почти в сотне фильмов. Проскурякова хорошо знакома с ее творчеством, но особенно выделяла одну работу – картину «Принцесса на бобах», где покойная артистка сыграла маму главной героини. Юлия была поражена мастерством Назаровой. Однако супруга Николаева так и не сказала ей об этом.

«Вы были прекрасны, очень жаль, что мы не познакомились раньше и я не успела увидеть Вас ни в одном спектакле», — добавила Проскурякова.

Напомним, Александру Назарову еще в июле госпитализировали в больницу из-за проблем с легкими. Артистка пережила клиническую смерть. Дата и место похорон пока неизвестны.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александра НазароваУмерла Александра НазароваЮлия ПроскуряковаЮля Проскурякова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Вы были прекрасны»: Проскурякова назвала любимый фильм с участием Назаровой
Интересно?
Поделись с друзьями: