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Гастрольная жизнь: Ольга Бузова прибыла на границу с Китаем

Звезда совершает тур по Сибири и Дальнему Востоку.

Гастрольная жизнь: Ольга Бузова прибыла на границу с Китаем
Бузова даст концерт в Благовещенске/globallookpress.com

Певица и телеведущая Ольга Бузова в Instagram рассказала, что прибыла на границу с Китаем. Звезда сейчас совершает тур по городам Сибири и Дальнего Востока. У нее ожидается в ближайшее время концерт в Благовещенске. На опубликованной фотографии яркая исполнительница стоит на берегу Амура. На другом берегу видны огромные дома. Это уже территория Китая.

«Солнечный Благовещенск… Амур… Такая красивая набережная и на том берегу — Китай (700 метров, представляете?!) Прогулялась немного перед концертом. Жду вас всех сегодня. Принимай меня. Пишите, кто идёт», — заявила Ольга Бузова.

Интересно, что в комментариях пользователи стали спрашивать, когда певица пожалует с концертом в Китай. Исполнительница ответила, что гастроли в этой стране пройдут у нее в феврале 2020 года.

Ольга Бузова сегодня одна из самых раскрученных звёзд шоу-бизнеса. На ее концертах во всех российских городах аншлаги. При этом ее коллеги из мира шоу-бизнеса уже не раз отмечали, что голоса у звезды нет. Просто успеха она добилась благодаря своему трудолюбию.

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Тэги:

БлаговещенскДальний ВостокКитайОльга БузоваСибирь
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Гастрольная жизнь: Ольга Бузова прибыла на границу с Китаем
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