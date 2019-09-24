ЗВЕЗДЫ

Бузова поблагодарила депутатов за устроенную ими «травлю»

Телеведущая прокомментировала скандал после ее неудачной шутки о блокаднице.

Бузова поблагодарила депутатов за устроенную ими «травлю»
Ольга Бузова/фото:globallookpress.com

Ольга Бузова поблагодарила федеральные СМИ и депутатов Госдумы за то внимание, которое они уделили ее персоне, а также за раскрутку песни «#Лайкер». Телеведущая призналась, что никогда не думала, что ее записи в соцсети будут обсуждаться на центральных телеканалах в политических и аналитических программах.  

«Я, честно, не думала, что такое может произойти, ведь я пока даже не баллотируюсь в президенты. Но все же спасибо вам за такое внимание и спасибо за промо моей песни «#Лайкер». Когда я записывала этот трек, не думала, что федеральные телеканалы поставят его между обсуждением Дональда Трампа и Ким Чен Ына», — написала Бузова в своей колонке для журнала «Русский пионер».

По словам Ольги, попытки запятнать ее честь предпринимаются на протяжении 15 лет — с тех пор, как она работает на телевидении. Телезвезда отметила, что не обращает внимания на всю грязь, потому что выше этого.  

«Я выше ваших склок и обсуждений меня. Я работаю. В моем графике есть даты концертов, которые стоят уже на 2022 год. Я привыкла с детства быть выше и бороться за свою честь», — подчеркнула теледива.

Бузова уверена, что переубедить людей, которые составили о ней плохое мнение, невозможно, и она больше не собирается это делать.

«О том, что я не верблюд, знают мои друзья, мои люди и мои родные», — пояснила Ольга.

Напомним,  телеведущая выложила в Instagram видео, на котором она, сидя за обеденным столом, вылизывает тарелку. Заметив, что ее снимают, девушка смутилась и пояснила, что делает так, потому что она «блокадница». Эта фраза облетела весь Интернет. Более того, об Instagram-аккаунте ведущей «Дома-2» заговорили даже в Генпрокуратуре.

Позже Бузова публично извинилась за эти слова, а также добавила, что ее бабушка пережила блокаду Ленинграда и в их семье действительно принято доедать все до последней крошки.

 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Instagramкритика СМИОльга Бузовашутка о блокаднице
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Бузова поблагодарила депутатов за устроенную ими «травлю»
Интересно?
Поделись с друзьями: